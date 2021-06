Ronnenberg

Eine Veranstaltung der Grünen Gehrden/Ronnenberg gegen die Atombewaffnung im Gemeinschaftshaus Ronnenberg war es, die am 1. Juni 1981 Margarete Dettmann (89), Wolfgang (Ted) Dettmann (94), Verena Kuhn (67) und Dieter Albrecht (69) zusammenbrachte. Noch am selben Tag traten die vier damals der Partei bei, der sie heute immer noch treu sind.

Politikfelder von der Schulpolitik bis zur Altlastenbeseitigung

Die Lehrerin Margarete Dettmann engagierte sich später in der Schulpolitik und der Friedensbewegung gegen die Nachrüstung. Ted Dettmann kandidierte für den Rat der Stadt Ronnenberg und führte dort die Grünen-Fraktion bis 1996. Die Partei schreibt ihm Verdienste bei der Verhinderung der Südumgehung der Bundesstraße 217 um Weetzen und bei der Altlastenuntersuchung und -beseitigung im Wohnpark Empelde zu.

Immer noch im Vorstand des Grünen-Ortsvereins

Kuhn setzte sich für die Einführung von Elternbeiräten in den Kindergärten der Stadt Ronnenberg ein. Sie gehört gemeinsam mit Albrecht noch immer dem Vorstand des Ortsvereins an. Dem Leitungsgremium trat Albrecht bei, nachdem er 1979 bereits Gründungsmitglied der Grünen in Hannover war. Er war unter anderem erster Vorsitzender des neu gebildeten Umweltausschusses der Stadt Ronnenberg 1986, stellvertretender Bürgermeister von Ronnenberg und Vorsitzender der Ratsfraktion.

Von Uwe Kranz