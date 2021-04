Vörie

„Das lange Warten auf die Störche hat sich gelohnt“, sagt Trautlinde Braun – allerdings noch ein bisschen unsicher. Mit ihrer Kamera hat unsere Leserin nicht nur die aufwendigen Vorarbeiten des Ronnenberger Nabu dokumentiert. Sie hat jetzt auch deren Erfolg in Bildern festgehalten. Vor einigen Tagen hat sich – später als in den vergangenen Jahren – ein Storchenpaar auf dem vorbereiteten Nest am Ortseingang niedergelassen.

Bereits Ende Februar war der Nabu-Vorsitzende Rainer Tubbe gemeinsam mit Sören Baumgarte und einer Hebebühne angerückt, um das Storchennest auf der Wasserbüffelweide am Vörier Ortseingang aufzumöbeln. In luftiger Höhe hatte Tubbe den Nistplatz zunächst gesäubert und anschließend neu ausgepolstert. Doch wie für Menschen ist auch für Vögel in Ronnenberg Wohnraum heiß begehrt. Und als sich nicht sofort ein Storchenpaar für das geräumige Rund fand, zogen kurzerhand Nilgänse in das Nest ein.

Zur Galerie Der Nabu Ronnenberg hat das Storchennest im Ortsteil Vörie in luftiger Höhe für die neue Brutsaison vorbereitet – jetzt ist ein Vogelpaar zurückgekehrt.

Nabu muss Nilgänse vertreiben

Die neuen Bewohner stießen beim Nabu allerdings auf wenig Unterstützung, zumal sie auf der EU-Liste der invasiven Tiere zu finden sind. Ihre Anwesenheit verhindert zudem verlässlich eine Rückkehr der Störche. Nachdem der Nabu die ungebetenen Gäste vertrieben hatte, erschien nun endlich Adebar. Ein paar wenige Restarbeiten nahm das Storchenpaar Vögel am Nest schließlich noch selbst vor. Jetzt scheint alles bereit für die Familiengründung.

„Wir hoffen zusammen mit allen Storchenfreunden, dass die beiden Neuankömmlinge die nächsten kalten Tage und Nächte gut überstehen, dann endlich wärmere Tage erleben und für Nachwuchs sorgen“, sagt Braun. In vergangenen Jahr hatte das damalige Storchenpaar das Vörier Nest ohne Bruterfolg verlassen. 2017 hatten sich erstmals seit mehreren Jahrzehnten wieder Störche zum Brüten im Ronnenberger Stadtgebiet niedergelassen.

Von Uwe Kranz