Empelde

Er hat schon im Vorprogramm von Weltstars wie Bob Marley und Bob Dylan gespielt –trotzdem ist der deutsche Sänger und Songwriter Wolf Maahn auch im beschaulichen Empelde ein häufig gesehener Gast. Dreimal bereits gastierte der inzwischen 64-jährige Kölner – er galt hinter Wolfgang Niedecken immer als die Nummer zwei vom Rhein – in der KGS. Dass Mahn am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr einmal mehr in der Marie-Curie-Schule auftritt, ist vor allem ein Verdienst der 21-jährigen Laura Seebach. Die frühere KGS-Schülerin ist bekennender Fan des Rockstars und holt Mahn sogar für einen ganz bedeutenden Auftritt in die Schulaula: „Am gleichen Tag wird auch sein neues Album veröffentlicht. Das Konzert ist quasi der Auftakt seiner neuen Tournee“, sagt die Studentin.

KGS-Schüler sorgen für Bühnenaufbau und Technik

„Break out of Babylon“ – so heißt das neue Werk, das Maahn mit seiner Band nun zu allererst in Empelde in kompletter Länge vorstellen wird. „Insgesamt 13 neue Stücke – komplett live“, freut sich die junge Frau. Sie organisiert das Konzert gemeinsam mit ihrem Vater, dem Schulhausmeister Mario Seebach, der auch im Vorstand des Schulfördervereins ist.

KGS-Schüler aus der Technik-AG sorgen für den Bühnenaufbau, Licht, Ton und Technik. Ebenfalls Schüler, aber auch Bekannte der 21-Jährigen Cheforganisatorin helfen beim Getränkeverkauf an der Garderobe und Abendkasse. Seebach betont: Ein finanzieller Gewinn sei angesichts der Musikergage und weiteren Kosten nicht zu erwarten. „Es macht mir einfach Spaß, wenn es ein toller Abend wird“, sagt die 21-Jährige.

Wolf Maahn bei einem Auftritt vor dreieinhalb Jahren in der KGS Empelde Quelle: Frank Metzemacher (Archiv)

Seit neun Jahren großer Fan von Maahn

Für die Studentin der Rechtspflege ist ihr ehrenamtliches Engagement vor allem eine Herzensangelegenheit. Immerhin ist sie seit ihrem zwölften Lebensjahr ein glühender Fan des Musikers. Dass sie sich vom Teenie-Fan inzwischen zu einer befreundeten Geschäftspartnerin des Altrockers entwickelt hat, ist gleich einer ganzen Reihe von Zufällen zu verdanken. Denn: Eine richtig große Nummer in der deutschen Musikszene war der Sänger und Songwriter Maahn eigentlich in den Achtziger- und Neunzigerjahren – als Seebach noch gar nicht geboren war.

„Ich bin im Jahr 2010 bei einem Fernsehauftritt von ihm in einer Serie aufmerksam geworden“, erzählt Seebach. Bei seinem Schauspieldebüt seinen auch immer wieder Lieder des Musikers gespielt worden. „Das hat mich sehr angesprochen, deshalb habe ich recherchiert und wollte ihn auch unbedingt mal bei einem Livekonzert erleben“, erzählt die 21-Jährige. Nach ihrem ersten Maahn-Konzert 2011 in Hannover sei sie dann als 13-Jährige „total geflasht“ gewesen. Es folgten weitere Konzertbesuche in Detmold, Bielefeld, Bonn und Leipzig – immer begleitet vom Vater.

Glücksfall: Erste Begegnung im Backstage-Bereich

Ein weiterer Glücksfall: „Vor dem Konzert in Bielefeld hatte ich ihn über Facebook angeschrieben und gefragt, ob ich ihn Backstage besuchen darf“, sagt Seebach. Die Überraschung: „Ihn hatte es offenbar so sehr erstaunt, dass eine erst 14-Jährige sich derart für seine Musik interessiert, dass er das tatsächlich arrangiert hat“, erzählt Seebach. Sie habe sich dann auf Maahns Vorschlag hin mit ihrem Vater nach dem Konzert bei einem Mitarbeiter des Verkaufstandes für Fan-Utensilien gemeldet und sei tatsächlich zu ihm gebracht worden. „Das hat mich begeistert: ein sympathischer Mensch, absolut authentisch und immer für einen Spaß zu haben.“

Laura Seebach albert im November 2016 mit Wolf Maahn bei seinem Besuch in Ronnenberg herum. Quelle: Privat

Zwar hielten der Teenie-Fan und der Musiker von diesem Zeitpunkt an über E-Mails sporadisch Kontakt. Vor drei Jahren dann aber folgte eine weitere faustdicke Überraschung: Seebachs Vater wollte seiner Tochter zum 18. Geburtstag einen Auftritt von Maahn in Empelde schenken. Er schrieb deshalb das Management an und fragte, ob der Musiker für ein Konzert in der Schulaula gebucht werden könne. „Nach anfänglichen Zweifeln sagte Maahn dann aber zu – auch meinetwegen“, berichtet die inzwischen 21-Jährige.

Das Event sei ein überwältigender Erfolg gewesen. Der für seine Nähe zu den Fans bekannte Musiker sei ebenso wie das Publikum begeistert gewesen von dem Auftritt mit Wohnzimmeratmosphäre. „Die Erlöse aus dem Ticket- und Getränkeverkauf haben damals aber nicht ganz ausgereicht, um die Kosten zu decken“, erinnert sich die 21-Jährige an ihr Debüt als Mitorganisatorin und Veranstalterin.

Maahn kommt erstmals mit der gesamten Band

Auf den nächsten Auftritt im Februar freut sich Seebach nun ganz besonders. Nach zwei Solo-Konzerten und einem Jahr Pause in Empelde komme Maahn zum Tourauftakt diesmal mit seiner ganzen Band in die KGS. „Wir stehen über E-Mails und Whatsapp in Kontakt. Es läuft bisher alles nach Plan“, sagt die junge Frau. Ihre Beziehung zu dem Musiker beschreibt sie nach zahlreichen Begegnungen auf Konzerten inzwischen als kumpelhaft. Sie schätze es sehr, dass Maahn als Kritiker der totalen Kommerzialisierung der Kunst gilt. „Sonst würde er sicher auch nicht in Empelde auftreten“, sagt die junge Geschäftspartnerin.

Vorverkauf hat bereits begonnen Der Sänger Wolf Maahn präsentiert mit seiner Band am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr in der Aula der Marie-Curie-Schule in Empelde sein neues Album „Break out of Babylon“. Am gleichen Tag erscheint das Album auch im Verkauf. Bislang hat Maahn bei Konzerten im November und Dezember nur einzelne Stücke des neuen Werks gespielt. In Empelde sollen nun zum ersten Mal alle 13 neuen Lieder präsentiert werden. Deshalb gilt das Konzert auch als eigentlicher Tourneeauftakt. Tickets für den Auftritt kosten im Vorverkauf 27 Euro pro Person und sind im Internet auf der Seite www.mcsticket.de erhältlich. Auch im Hausmeisterbüro der KGS, Am Sportpark, in Empelde können Interessierte Eintrittskarten erwerben. Mögliche Restkarten werden an der Abendkasse angeboten. ir

Wolf Maahn bei einem Konzert im Juni 1985 in Hannover. Quelle: Archiv

Seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Musikszene Der 64-jährige Sänger und Songwriter Wolf Maahn ist auch Musikproduzent, Filmkomponist und Schauspieler. Ein Großteil seiner Alben landeten in den deutschen Charts. Einem größeren Publikum wurde Maahn durch seinen Liveauftritt als erster deutscher Künstler in der ARD-Eurovisions-Sendung „Rockpalast Nacht“ bekannt. Dieser Auftritt mit seiner Band „ Wolf Maahn und die Deserteure“ wurde 1985 aus der Essener Grugahalle in 17 europäische Länder live übertragen. Mit seiner Band trat er auch schon im Vorprogramm von Bob Dylan auf. Mit seiner früheren Gruppe „ Food Band“ war er Ende der Siebzigerjahre schon im Vorprogramm von Bob Marley und Fleetwood Mac zu hören. Der Linkshänder, der seine Gitarre in umgekehrter Besaitung spielt, ist gebürtiger Berliner. Zu seinen bekanntesten Hits zählen „Rosen im Asphalt“, „Ich wart auf Dich“ und „Gelobtes Land“. Maahn komponierte auch Filmmusik für die Krimiserie „Tatort“. In der RTL-Fernsehserie „Unter uns“ spielte er 16 Folgen lang auf eigenen Wunsch unter seinem richtigen Namen, weil mehrere Wolf-Maahn-Songs in die Handlung integriert waren. ir

Von Ingo Rodriguez