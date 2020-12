Weetzen

Der Baum steht schon, und doch ist alles ganz anders: Ausgerecht in diesem Jahr kann der beliebte Weihnachtsmarkt an der Alten Kapelle in Weetzen nicht stattfinden. „Das ist doppelt schade. Der Termin hätte gerade in diesem Jahr besonders gut gepasst – denn der zweite Advent, an dem der Markt normalerweise stattfinden würde, fällt auf den Nikolaustag,“ sagt Nikolaus Derben, Vorsitzende des Weetzener Vereins für Denkmalpflege. Doch auch der Markt, den sein Verein gemeinsam mit der evangelischen Kirche verantwortet, fällt den Corona-Vorgaben zum Opfer.

„Im Oktober hatten wir noch Hoffnung“

Als Trostpflaster soll am Sonntag, 6. Dezember, immerhin eine der 15 Buden vor der Kapelle aufgebaut werden, in der Thea Burchard ihre selbst gemachten köstlichen Marmeladen und Bio-Walnüsse anbieten soll. Damit die Atmosphäre stimmt, haben Mitglieder des Denkmalpflegevereins und der Feuerwehr bereits einen großen Tannenbaum aufgestellt und Lichterketten in die Zweige der großen Eiche gehängt.

Thea Burchard erzählt, dass sie bereits im Herbst mit der Verarbeitung der Früchte begonnen habe – wie in den 20 Jahren zuvor. „Im Oktober hatten wir noch die Hoffnung, dass wir den Weihnachtsmarkt in verkleinerter Form durchführen könnten“, erzählt sie. Die Mengen habe sie aber vorsichtshalber schon einmal erheblich reduziert. Statt der sonst 400 Gläser Marmelade habe sie lediglich rund 100 hergestellt. Schließlich sei zu erwarten, dass Kundschaft aus den weiter entfernteren Orten in diesem Jahr ausbleibe. „Ganz auf dieses Vergnügen zu verzichten, das geht nun doch nicht“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Denn obwohl es eine Menge Arbeit bedeute, mache es Spaß Marmelade zu kochen, weil es dabei so herrlich in der Küche dufte.

Burchards spezielle Mischungen sind besonders beliebt

So wird es auch an diesem zweiten Advent Marmeladen von Aprikosen, Stachelbeeren und Himbeeren geben sowie Quitten-, Johannisbeer- und Brombeergelee. Besonders beliebt seien auch die Mischungen aus Brombeere und Apfel einerseits und Birne und Ingwer anderseits, erzählt Derben. Die meisten der Früchte stammten aus eigenem Garten und wurden von Burchard eigenhändig gepflückt – genau wie sie auch die Walnüsse gesammelt hat, die anschließend noch gesäubert und getrocknet werden mussten. „Das sonnige Wetter in Sommer und Herbst hat uns wieder eine reiche Ernte beschert. Der Klimawandel hat auch seine guten Seiten“, stellt Burchard fest.

Der Verkauf vor der Alten Kapelle ist für Sonntag, den 6. Dezember, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr geplant.

