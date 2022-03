Ihme-Roloven

Auch das Team der Fachwerkscheune in Ihme-Roloven will von kommendem Wochenende an wieder ein Kulturprogramm organisieren. In den Räumen der Scheune, Hannoversche Straße 30, neben dem Dorfgemeinschaftshaus, machen Michael Stuka und Claudia Ahrenbeck mit ihrem Reisebericht aus Südtirol und vom Gardasee am Freitag, 11. März, um 19 Uhr den Anfang.

Diese beliebten Urlaubsregionen auf der sonnigen Seite der Alpen gehören noch immer mit zu den beliebtesten Reisezielen vieler deutscher Urlauber. Die malerischen Eindrücke, die Michael Stuka und Claudia Ahrenbeck auf zahlreichen Reisen in diese Regionen mit der Kamera festgehalten haben, begleitet Stuka mit einem Livekommentar und passender Musik.

Naturschauspiele am Gardasee

Erleben können die Besucher Südtirol – ein Land, das die Urlauber fasziniert wie kaum ein anderes. Die Gebirgszüge der Dolomiten (Geislergruppe, Rosengarten, Schlern und die Drei Zinnen) überraschen mit ihrer einzigartigen Schönheit, blau schimmernde Seen laden zum Verweilen ein, und im Meraner Land entspannt der Reisende beim milden Klima inmitten einer vielfältigen Landschaft, die zum Wandern einlädt.

Ein anderes Naturschauspiel bietet der Gardasee: Tiefblau, umgeben von schroffen Felsen, Olivenhainen und zahlreichen pittoresken Orten. Der See ist ebenfalls ein Dorado für Wanderer aber auch die vielen Wassersportler kommen hier in den Sommermonaten voll auf ihre Kosten. Die zahlreichen reizvollen Orte, stolzen Burgen, malerischen Häfen und mittelalterlichen Gassen laden zum Bummeln und die guten Weine und erstklassige kulinarische Köstlichkeiten zum Genießen ein.

Von Uwe Kranz