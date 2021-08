Ronnenberg/Empelde

Beschmiert, beklebt oder ganz abgerissen: Im Ronnenberger Stadtgebiet kommt es immer wieder zu mutwilligen Beschädigungen von Wahlplakaten – sehr zum Leidwesen der Parteien.

In Empelde wurden an einigen Stellen systematisch Wahlplakate entfernt. Auch in anderen Stadtteilen gibt es ähnliche Probleme. Im Bereich Barbarastraße/Häkenstraße wurden jetzt die Wahlplakaten zweier Parteien in einem nahen öffentlichen Mülleimer entsorgt.

Uwe Buntrock von den Grünen hat dafür wenig Verständnis. „Nicht jedem passt es, was da draufsteht, was aber nicht dazu berechtigt, die Plakate zu verändern, zu beschädigen oder sogar abzureißen“, sagt er. Und er betont, dass es sich dabei um eine Straftat handele. Geregelt ist dies im Paragraph 303 Absatz 1 des Strafgesetzbuches: Demnach ist das Abreißen von Wahlplakaten eine Sachbeschädigung. Es heißt: Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Und: Schon der Versuch ist strafbar.

Damit sei auch ein Übermalen von Wahlplakaten strafbar, betont Buntrock. Wer Wahlaussagen verändert oder durchstreicht oder abgebildeten Personen auf Fotos schwarze Zähne malt, begehe also eine Sachbeschädigung. Zudem sei beim Abhängen sowie Beschädigen auch schon der Versuch strafbar. Das Aufhängen von Wahlplakaten sei nur in einem streng abgegrenzten Zeitraum erlaubt. Insofern halte sich die Belästigung im Straßenbild in engen Grenzen, meint Buntrock.

Von Dirk Wirausky