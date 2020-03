Empelde

Mit einem stimmungsvollen Lichterfest haben die Mitglieder des Waldberg-Vereins in Empelde im vergangenen September auf sich aufmerksam gemacht. Doch die Veranstaltung auf der früheren Halde der Kaligrube Hansa war nur ein Vorgeschmack. Für das Jahr 2020 hat der Vorstand des Vereins jetzt ein Programm mit sechs Veranstaltungen bekannt gegeben. Los geht es am 5. Juni mit einer „Kosmischen Hörnacht“.

Verein will nicht nur Kunst und Kultur fördern

Anfang Mai 2019 gründete sich der Verein, der aus der Bergbühne Empelde hervorging, neu. Weiterhin wolle man Kunst und Kultur am Waldberg fördern. Das allein erschien den Verantwortlichen um den heutigen Vorsitzenden Erich Wolf aber „nicht mehr zeitgerecht und zweckmäßig hinsichtlich der Perspektiven, die der Berg bietet“, wie es der Club auf der alten Internetseite erklärt. Heute gehören auch Feiern und Führungen zu den Angeboten, die auf der früheren Kalihalde gemacht werden.

Inzwischen hat der Verein 80 Mitglieder. „Wir haben uns über den Winter warm gelaufen“, sagt Wolf mit einem Schmunzeln. Jetzt sei der Verein so weit, das kulturelle Angebot der Stadt zu bereichern. Mit dem Charakter der Veranstaltungen wolle man sich von den anderen Angeboten abgrenzen. Das gelingt mit der Location, die der Verein bietet bereits ausgezeichnet. Der Waldberg ist für sich allein bereits ein spektakuläres Erlebnis. Während eines Aufstiegs werden Besucher Zeuge, wie die Natur den Berg für sich gewinnt – und ganz oben fasziniert dann der ungehinderte Blick über Ronnenberg und Hannover.

Vom Berg aus bietet sich den Besuchern ein faszinierender Blick über Ronnenberg und Hannover. Quelle: privat

Im Besprechungszimmer der Firma von Haldenbesitzer Frank Nickel berichtet Wolf gemeinsam mit Tanja Mailahn, Lisa Brammer sowie Eva und Peter Nelskamp von den Aktivitäten des Vereins, der schon bald an seine Grenzen stoßen wird. „Es ist nicht unser Ziel, schnell zu wachsen“, sagt Wolf. Bei etwa 100 Mitgliedern sei deshalb die Obergrenze erreicht. Zu viel Betrieb sei dem Berg auch nicht zuzumuten. „Wir müssen eine Balance finden,“ sagt Wolf. Schließlich hätten sich auch schon eine Reihe von Tierarten auf dem Berg angesiedelt. „Wir wollen uns rar machen und auf die Natur am Berg achten.“

Kinder sollen übernachten können

Täglich ab 15 Uhr, freitags ab 17 Uhr und an den Wochenenden können die Mitglieder mithilfe eines Chips auf den Waldberg gelangen. Doch auch Nichtmitglieder können die renaturierte Kalihalde kennenlernen. Im vergangenen Jahr habe der Verein rund 1200 Menschen das Projekt per Führung näher gebracht. Und während Mitglieder das Plateau auch zu Feiern nutzen dürfen, werden Anträge von außerhalb streng geprüft. „Es muss passen“, sagt Wolf.

Dennoch gibt es auch für die Zukunft noch neue Ideen. So soll es für Kinder und Jugendliche möglich gemacht werden, auf dem Berg zu übernachten. „Aus dieser Idee lässt sich sicher etwas machen“, meint Wolf, der auch einen Barfußpfad und Blühstreifen auf dem Areal einrichten will.

5000 Menschen zur „ Hörnacht “ erwartet

Zu Beginn des kulturellen Programms soll es auf dem Berg allerdings richtig voll werden. 5000 Menschen, vielleicht mehr, erwartet der Verein zur „Kosmischen Hörnacht“ am Freitag, 5. Juni. Dabei sollen unter anderem sphärische Klänge aus dem Weltall auf mehrere Punkte auf dem Berg übertragen werden. Die Veranstaltung gehört zum Programm der Hörregion Hannover.

Nur acht Tage später gibt es am 13. Juni „fett was auf die Ohren“, wie Wolf es beschreibt. Gemeint ist ein Konzert der Cover-Rockband Blue Rav3n auf dem Berg. Eine weitere Woche darauf wird es am 20. Juni bei einem gemeinsamen Konzert aller Gruppen des Mandolinen- und Gitarrenorchesters Empelde unter dem Motto „Berg-Saitig“ wieder deutlich ruhiger.

Kooperationspartner für eine Wanderlesung am 29. August ist das Schauspielhaus Hannover. Schauspieler setzen Texte von Theodor Fontane während des Weges über den Berg in Szene, begleitet von einem Cello. Und als Wegzehrung gibt es für die Besucher ganz stilecht eine Birne.

Zur Feier des 75-jährigen Bestehens des Regionssportbundes wird es am 13. September auch ganz oben auf dem Waldberg sportlich zugehen. Die Finalrunde im Boule-Regionspokal wird in luftiger Höhe ausgespielt, möglicherweise sogar mit Wolf als Aktivem, der diese Disziplin beim TuS Empelde betreibt.

Den Abschluss bildet wiederum das bereits bewährte Lichterfest am 19. September. Während der visuell-akustischen Show sollen Teile des Berges illuminiert werden, berichtet Wolf. Dazu sind Auftritte von Walkingacts mit Fantasiekostümen geplant.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Vereins unter waldberg-empelde.de zu finden.

