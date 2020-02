Empelde

Der große Wurf wird es nicht, wenn der Verwaltungsausschuss der Stadt Ronnenberg am Mittwoch, 19. Februar, über den Zeitpunkt und den Umfang der verkehrsberuhigenden Maßnahmen entlang der Empelder Straße In der Beschen entscheidet. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen des Rates über den Haushalt der Stadt für 2020 waren für die Politiker einige Fragen offen geblieben. Darüber wollten die Fraktionen noch einmal beraten, um möglichst im Verwaltungsausschuss einen Konsens zu erzielen.

Dazu gehört auch die Frage nach der Verkehrsberuhigung auf der Verbindung des Empelder Industriegebiets Hansa mit der Nenndorfer Straße. Die SPD-Fraktion und später auch das Jugendparlament hatten die Sicherheit in diesem Abschnitt bemängelt und entsprechende Maßnahmen eingefordert. Einerseits führt der Weg zum Freibad über die Kreuzung der Straße mit der Hansastraße. Andererseits müssen zahlreiche Kinder des Baugebietes am Silberbergweg die Straße in diesem Bereich queren. Die Sicherheit an beiden Punkten soll gewährleistet werden.

Keine zusätzlichen Sicherungen an der Kreuzung

Nach mehreren Vorschlägen eines Planungsbüros, die nach einer Begehung des Ausschusses im vergangenen Jahr entstanden sind, herrschte im Fachausschuss allerdings die einhellige Meinung, dass eine Umgestaltung der Kreuzung derzeit aus finanziellen Gründen kein Thema ist. Bei der Rechts-vor-links-Regelung und Tempo 30 sei eine weitere Sicherung mit „geringstmöglichem Aufwand“ vorzunehmen“, sagte Hermann-Josef Mersch von der CDU. Ins gleiche Horn stieß Fabian Hüper ( SPD) mit dem Vorschlag, die Kreuzung zusätzlich lediglich farblich zu markieren. Einen Beschluss fasste der Ausschuss zu diesem Teil der Straße dann aber nicht.

Rechts vor links und Tempo 30 müssen reichen: Die Kreuzung mit der Hansastraße bleibt so, wie sie ist. Quelle: Uwe Kranz

Anders verhielten sich die Politiker zum Thema Querungshilfe im Bereich Silberbergweg. In der günstigeren Variante hatte das Planungsbüro hierfür rund 71.000 Euro veranschlagt. Das galt den Ausschussmitgliedern mit Ausnahme von Jürgen Lorenz ( AfD) ein realistischer Ansatz für eine notwendige Maßnahme. Schließlich wolle man für die zahlreichen Kinder aus dem Baugebiet auch den Schulweg zu Fuß attraktiver machen, erklärte Hüper. Allerdings erwägen die Politiker aufgrund der Haushaltslage, die Umsetzung ins kommende Jahr zu verschieben.

Mehrere offene Fragen vor der Verwaltungsausschuss Sitzung

Die noch offene Frage, wann die Querungshilfe tatsächlich verwirklicht wird, soll nun im Ausschuss geklärt werden. Außerdem müssen sich die Parteien noch entscheiden, ob sie 3000 Euro für die Umsetzung des Planspiels „Pimp your Town“ an der Marie Curie Schule aufbringen wollen. Das Jugendparlament müsste anderenfalls diesen Anteil an den Gesamtkosten des Politikprojektes (6900 Euro) allein aus seinem Etat (jährlich 5000 Euro) schultern.

Zudem haben sich die Parteien auch die von der Bürgermeisterin Stephanie Harms vorgelegte Veränderungsliste zum eingebrachten Haushaltsentwurf im Umfang von rund 193.000 Euro, die mit Einsparungen in Höhe von 199.000 Euro gegenfinanziert werden sollen, noch einmal genau angesehen. Der Verwaltungsausschuss tagt am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung.

