Die Konstruktion aus Schaumstoff, Kunstfell und unzähligen mit Lack bemalten Plastikelementen wiegt rund 40 Kilogramm. Auf den Boden ausgebreitet nehmen die handgenähten Einzelteile des Kostüms eine rund zehn Quadratmeter große Fläche ein. „Das dunkelblaue Kunstfell musste ich über einen Online-Händler aus den USA importieren“, sagt Svenja Pohlmann. Die 19-Jährige aus Empelde hat rund eineinhalb Jahre an dieser Verkleidung in Lebensgröße gearbeitet. Warwick heißt die Actionfigur, die Fans von Computerspielen weltweit aus dem Online-Game „ League of Legends“ bekannt ist.

Svenja Pohlmann präsentiert auf der Spielemesse Gamescom in Köln beim Kostümwettbewerb der Jury ihre Warwick-Verkleidung. Quelle: Privat

Dass die junge Frau in ihrer Freizeit unzählige Stunden investiert hat, um das Fantasy-Monster aus dem Computer-Strategiespiel zum Leben zu erwecken, wurde bei der Computerspiele-Messe Gamescom in Köln belohnt: Beim internationalen Kostümwettbewerb Cosplay belegte Pohlmann unter insgesamt 43 Teilnehmern den ersten Platz. „Ich war zum ersten Mal bei der Spielemesse“, berichtet Pohlmann.

Bis zuletzt am Kostüm genäht

Um ihre lebensgroße Warwick-Verkleidung zu präsentieren, habe sie mit ihrem Vater die Einzelteile in einem großen Auto nach Köln transportiert. Dort nähte sie in einer angemieteten Unterkunft bis zuletzt an ihrem Kostüm. „Das meiste war zwar schon fertig, aber es fehlten noch Kleinigkeiten“, sagt sie.

Svenja Pohlmann wartet auf der Spielemesse Gamescom in Köln auf ihren Auftritt vor der Jury. Quelle: Privat

Die Teilnahme an der Endausscheidung sei aber auch schon ein Erfolg gewesen. Für den Kostümwettbewerb war unter insgesamt 198 Bewerbern einer Vorauswahl getroffen worden. Auf den Gesamtsieg ist Pohlmann als Debütantin sehr stolz. Bewertet worden seien die Ähnlichkeit zum Original, aber auch die Verarbeitung. Das Urteil einer fünfköpfigen Expertenjury bescherte der 19-Jährigen nicht nur eine prestigeträchtige Auszeichnung in der weltweiten Gamer-Szene. „Außer 500 Euro Preisgeld, um die Materialkosten zu decken, gab es auch noch einen Gaming-Sessel und ein Headset für Computerspiele“, erzählt Pohlmann.

So sieht die Fantasy-Figur Warwick in der virtuellen Version aus. Quelle: Privat

Nicht die Videospiele selbst sind das Hobby

Viel wichtiger sind ihr jedoch die gewonnenen Tickets für die Messe CCXP (Comic Con Experience) in Köln. Auch dort können Besucher die Welten von Comics, Filmen, Serien und Computerspielen live erleben. Es ist nämlich keineswegs das Spielen von Online-Games, was Pohlmann zu ihrem Hobby gemacht hat. „Ich bin ein Bastelfreak: Es macht mir Spaß, den Charakteren Leben einzuhauchen“, sagt die 19-Jährige. Sie sei schon immer sehr kreativ gewesen, habe viel gezeichnet und entworfen, bestätigt ihre Mutter Lydia. Es ist auch schon das zweite Kostüm, mit dem die Tochter erfolgreich an einem Wettbewerb teilgenommen hat. Mit einem Nachbau der Figur Springtrap aus dem PC-Spiel „Five Nights at Freddy’s“ hatte sie vor einem Jahr bei der Messe NiCon ( Nippon Island Convention) in Hannover ebenfalls den ersten Platz belegt.

Svenja Pohlmann präsentiert die Einzelteile ihres lebensgroßen Kostüms der Actionfigur Warwick. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach dem Abitur an der KGS in Empelde im vergangenen Mai hatte Pohlmann zuletzt ungewöhnlich viel Zeit für ihr Hobby. Normalerweise bastelt und näht die junge Frau im Haus ihrer Eltern in Empelde stundenweise an den Modellen. „Wenn ich Zeit und Lust habe“, sagt sie. Künftig will Pohlmann möglicherweise Hobby und Beruf verbinden: In wenigen Tagen beginnt sie ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr am Institut für Mechatronische Systeme der Leibniz-Universität Hannover. Sie sei vor allem am sogenannten Robotic interessiert, was ja auch eine Form sei, Figuren Leben einzuhauchen – computergesteuert. Möglicherweise könne sie für ihre Kostüme ja künftig auch noch LED- und Rotationstechnik nutzen.

