Der Ronnenberger Karl-Heinz Hinz wird langsam etwas nervös. „Ich bemühe mich schon seit Tagen um eine Wahlbenachrichtigung zur Bundestagswahl“, schreibt er an die Redaktion. In langen telefonischen Warteschleifen habe er keine Antwort oder keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Auch von anderen Fällen im Stadtteil Weetzen, in denen Wahlberechtigte keine Benachrichtigung erhalten hätten, habe er gehört.

Die Unruhe ist allerdings unbegründet, wie Vertreter der Stadt Ronnenberg und der Region Hannover gleichermaßen erklären. „Wenn jemand in der Vergangenheit schon einmal gewählt hat, ist davon auszugehen, dass er im Wählerverzeichnis aufgeführt ist“, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz. Dann reiche im Wahllokal der Personalausweis oder ein Reisepass, um die Wahlunterlagen zu erhalten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Benachrichtigungen auf dem Postwege verloren gingen, sagt sie.

Auch die Stichwahl zum Bürgermeisteramt kann noch per Brief erfolgen

Gleiches gelte für die Briefwahl, sagt Frank Schulz, Fachbereichsleiter der Stadt Ronnenberg. Dazu müsse man lediglich in der Briefwahlstelle der Stadt im Großen Sitzungszimmer des Rathauses vorstellig werden. Die Öffnungszeiten der Briefwahlstelle: montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs bis 18 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr.

Wahlberechtigte können dort ihre Briefwahlunterlagen persönlich beantragen und auch direkt vor Ort ausfüllen oder sie beantragen diese schriftlich unter Angabe des vollen Namens, der Adresse und des Geburtsdatums und erhalten sie dann per Post zugesendet. Der Antrag kann auch per Email an wahlen@ronnenberg.de erfolgen. Das gilt im Übrigen auch für die Unterlagen zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Ronnenberg zwischen Stephanie Harms (CDU) und Marlo Kratzke (SPD).

Bei Fragen zu den Wahlen stehen im Rathaus gleich mehrere Mitarbeiter bereit. Neben Delf Klinkenbuß, Telefon (0511) 4600121, sind seine Kolleginnen Urszula Weigel, (0511) 4600168, und Iris Schendzielorz, (0511) 4600124, für Auskünfte in dieser Sache zu erreichen.

Von Uwe Kranz