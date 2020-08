Ronnenberg/Badenstedt

Munter plätschert das Wasser aus einem Rohr in die Fösse in Hannover-Badenstedt. Mit bloßem Auge ist an der Flüssigkeit nichts auszusetzen. Das gefährliche Gut, dass das schwarze Rohr aus Ronnenberg hierher transportiert ist in dem Wasser unsichtbar gelöst. Es handelt sich um das aus der Ronnenberger Kalihalde gelöste Salz. Aus dem Rohr fließt hier das Abwasser des Abraumberges aus der benachbarten Stadt in den kleinen Bach.

In Abstimmung mit der Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ und den anderen Teilnehmern des Runden Tisches zum künftigen Umgang mit dem Ronnenberger Kaliberg hat der Regionsabgeordnete Ulrich Schmersow (Grüne) für seine Fraktion bei der Region Hannover Informationen über die Abwassereinleitung abgerufen. Wenige Meter weiter mündet auch ein Abwasserrohr vom Waldberg in Empelde in Bach. „Nach den beiden Einleitungen in die Fösse hat das Gewässer die Gewässergüteklasse 4, das heißt, das Gewässer ist so stark belastet, dass es biologisch weitgehend tot ist“, stellt Schmersow fest. So stark belastet sei kein weiteres Gewässer in der Region Hannover.

Anzeige

Giftigkeit entsteht ausschließlich aufgrund von Salzen

Erstaunlich ist der Grad der Vergiftung der Fösse, die bachaufwärts aufwendig renaturiert wurde. Die sogenannte Fischeigiftigkeit erreicht unterhalb der Einleitung einen Wert zwischen 48 und 96. Der Schwellenwert im Abwasserabgabegesetz, der den Wert bezeichnet, ab dessen Überschreitung Organismen im Bach geschädigt werden, liegt hier bei 2. Hervorgerufen wird der sehr hohe Wert laut Antwort der Regionsverwaltung „ausschließlich durch den Gehalt an Chlorid und Sulfat“ im Wasser, Salzen, die aus dem Kaliberg ausgewaschen werden. Andere Untersuchungen haben ergeben, dass das Wasser Fösse salzhaltiger ist, als die Nordsee.

Weitere HAZ+ Artikel

Bei einem Wechsel der beauftragten Labore musste im Rahmen des Bescheides vom 18. Februar 2019 der zulässige Wert für die Fischeigiftigkeit auf 64 erhöht werden. „Das geschah, weil der einige Jahre zuvor auf 24 abgesenkte Wert nicht einhaltbar ist“, heißt es vonseiten der Region. Das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG), hatte die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis zuletzt zum besagten Datum bis zum 31. Dezember 2028 unter anderem auf dieser Grundlage verlängert. Das heißt, dass noch weitere acht Jahre der Salztransport über das Haldenabwasser weitergehen darf. Das Abwasser entsteht aus Regenwasser, das Salz aus der Halde auswäscht, in einer Ringleitung gesammelt wird und dann in einem Rohr bis nach Badenstedt zur Fösse geleitet wird.

Haldeneigentümer soll Einleitungen reduzieren

Der Haldeneigentümer, die Firma Horizon, wurde durch das LBEG allerdings verpflichtet, bis 2024 eine Möglichkeit aufzuzeigen, mit welchem Konzept die Wassermengen reduziert werden können. Teil des Konzeptes könnte die geplante Abdeckung der Halde mit Bauschutt sein, spekuliert Schmersow. Das könnte die Einleitungen allerdings nur strecken und weitere Verschmutzungen durch belasteten Bauschutt zur Folge haben, befürchten die Gegner der Abdeckung, zu denen neben der BI auch alle Fraktionen im Ronnenberger Stadtrat und der Regionsversammlung gehören.

Von Uwe Kranz