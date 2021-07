Empelde

Im Rahmen von routinemäßig entnommenen Wasserproben im Trinkwassernetz der Stadt Ronnenberg sind am vergangenen Wochenende im westlichen Bereich des Ortsteils Empelde mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt worden. Enercity hat das Gesundheitsamt der Region Hannover umgehend informiert und ist in enger Abstimmung mit der Behörde. Zudem hat enercity umfangreiche Spülmaßnahmen vor Ort eingeleitet, um verunreinigtes Wasser und eventuelle Fremdstoffe auszutragen.

Abkochgebot gilt bis auf Weiteres

Das Gesundheitsamt hat derweil angeordnet, im westlichen Teil Empeldes das Wasser zum Trinken und Verzehr abzukochen. Nach der Trinkwasser-Verordnung kann das Wasser laut einer Mitteilung von Enercity weiterhin zum Waschen verwendet werden, ist aber nur abgekocht zum Verzehr freigegeben. Das Abkochgebot gilt solange, bis die Befunde der Probenentnahmen wieder Werte unterhalb dem nach der Trinkwasser-Verordnung vorgegebenen Wert aufweisen.

Generell gilt, wenn Krankheitssymptome auftreten, sollte der Hausarzt kontaktiert werden. Betroffen ist laut der aktuellen Erkenntnisse von Enercity das Teilgebiet von Empelde westlich der S-Bahnstrecke und südlich der Bundesstraße 65 mit fast 3000 Haushalten und Betrieben.

In blau der betroffene Bereich von Empelde. Quelle: enercity

Die Ursache der Verunreinigung ist noch unklar und wird parallel ermittelt. Die Schadensbeseitigung hat laut Enercity für das Unternehmen aktuell höchste Priorität. Ziel ist es, die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser möglichst bald wieder zu gewährleisten.

Die Liste der betroffenen Straßen:

Agricolastraße, Akazienstraße, Am Grünen Ring, Am Kirchkamp, Am Pütt, Am Rathaus, An der Halde, An der Rampe, Apollostraße, Auf dem Rade, Barbarastraße, Berliner Straße, Brandenburger Straße, Breite Straße, Bruchstraße, Büntefeldstraße, Chemnitzer Straße, Dahlienweg, Eckermannstraße, Eichendorffstraße, Erich-Kästner-Straße, Fliederweg, Goethestraße, Häkenstraße, Hansastraße, Heinrich-Heine-Straße, Hirtenstraße, In der Beschen, Jupiterstraße, Kopernikusstraße, Kurze Straße, Lägenfeldstraße, Lange Straße, Lessingstraße, Margeritenweg, Margot-Matthias-Straße, Mecklenburger Straße, Merkurweg, Mittelstraße, Nelkenweg, Nenndorfer Straße (alle Gebäude westlich der Bahngleise; also alle Hausnummern ab Nummer 15 aufwärts), Planetenring, Querstraße, Rennefeldstraße, Ronnenberger Straße (alle Gebäude westlich der Bahngleise, also die Hausnummern 1 bis 14), Rosenweg, Rügener Straße, Sandweg, Saturnstraße, Schäferweg, Schillerstraße, Silberbergweg, Steinstraße, Stille Straße, Stöttebrügger Straße, Triftstraße, Veilchenweg, Vor dem Rohre, Weimarer Straße.

Von Uwe Kranz