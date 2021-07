Empelde

Die Nachricht hat die Einwohner des Ronnenberger Stadtteils Empelde am Montagabend völlig überraschend getroffen: Gegen 18 Uhr verbreitete Enercity eine Pressemitteilung, in der davon berichtet wurde, dass im Rahmen von routinemäßig entnommenen Wasserproben im Empelder Trinkwassernetz „mikrobiologische Auffälligkeiten“ festgestellt worden seien. Die Bürger wurden per Anordnung des Gesundheitsamtes dazu aufgerufen, das Wasser zum Trinken und zum Verzehr abzukochen.

„Grenzwerte erst am Montag überschritten“

In den sozialen Netzwerken überschlugen sich in der Folge die Reaktionen. Vor allem gegen die allem Anschein nach späte Information der Bevölkerung richtete sich die Kritik in den einschlägigen Facebook-Gruppen. Immerhin war die Auffälligkeit laut Enercity-Meldung bereits am Wochenende erkannt worden. Enercity-Sprecher Carlo Kallen erläutert dazu, dass die Werte, die zur Anordnung des Gesundheitsamtes führten, erst im Laufe des Montag erreicht worden seien.

Zuvor habe der Netzbetreiber Enercity nach Aussage seines Sprechers versucht, die entdeckten Keime durch Spülen der Leitung zu entfernen. Bislang hatte diese Taktik aber offenbar keinen Erfolg. Viele Aspekte sind Kallen zufolge noch ungeklärt. So sei es noch nicht sicher, um welche Keime es sich handle und welche Bereiche des Empelder Netzes tatsächlich betroffen seien. Die Anordnung für das gesamte Netz des Ortsteils sei demnach präventiv. Das Empelder Netz lasse sich aufgrund der Lage zwischen Bahnlinie und Bundesstraße 65 leicht abgrenzen, erklärt der Sprecher.

Bei Krankheitssymptomen kann der Hausarzt helfen

Unklar ist Kallen zufolge auch noch, woher die Verunreinigung rührt. Der Fall ist selten und alles andere als Routine für Enercity. Vor 13 Jahren sei eine ähnliche Lage in Langenhagen-Kaltenweide aufgetreten, erklärte der Sprecher. Im vergangenen Jahr waren in Langenhagen zudem 6000 Haushalte für zwei Wochen ohne Trinkwasser. Nach der Ursache werde gesucht, oberste Priorität habe es aber zunächst, die Qualität des Netzes wieder herzustellen. Nach der Trinkwasser-Verordnung kann das Wasser derzeit weiterhin zum Waschen verwendet werden, ist aber nur abgekocht zum Verzehr freigegeben.

Das Abkochgebot gilt solange, bis die Befunde der Probenentnahmen wieder Werte unterhalb dem nach der Trinkwasser-Verordnung vorgegebenen Wert aufweisen. Wie lange das dauern wird, kann Kallen noch nicht abschätzen – auch aufgrund fehlender Erfahrungen mit ähnlichen Umständen. Klar ist aber schon, dass es eine Weile dauern wird. Der negative Befund müsse für mehrere Tage nachgewiesen werden, ehe das Wasser wieder ohne Abkochen zum Verzehr frei gegeben werden könne, erklärt Kallen. Der Netzbetreiber rät, bei Auftreten von Krankheitssymptome den Hausarzt zu kontaktieren.

Die Stadtverwaltung in Ronnenberg beobachtet den Vorfall indes mit Sorge. „Wir können Enercity derzeit nur dabei unterstützen, die Bürger zu informieren“, stellt Bürgermeisterin Stephanie Harms fest. Betroffen ist laut der aktuellen Erkenntnisse von Enercity das Teilgebiet von Empelde westlich der S-Bahnstrecke und südlich der Bundesstraße 65 mit fast 3000 Haushalten und Betrieben.

Der betroffene Bereich des Stadtteils Empelde ist blau eingefärbt. Quelle: Enercity

Diese Straßen sind betroffen

In folgenden Straßen ist das Trinkwasser derzeit nur abgekocht verwendbar: Agricolastraße, Akazienstraße, Am Grünen Ring, Am Kirchkamp, Am Pütt, Am Rathaus, An der Halde, An der Rampe, Apollostraße, Auf dem Rade, Barbarastraße, Berliner Straße, Brandenburger Straße, Breite Straße, Bruchstraße, Büntefeldstraße, Chemnitzer Straße, Dahlienweg, Eckermannstraße, Eichendorffstraße, Erich-Kästner-Straße, Fliederweg, Goethestraße, Häkenstraße, Hansastraße, Heinrich-Heine-Straße, Hirtenstraße, In der Beschen, Jupiterstraße, Kopernikusstraße, Kurze Straße, Lägenfeldstraße, Lange Straße, Lessingstraße, Margeritenweg, Margot-Matthias-Straße, Mecklenburger Straße, Merkurweg, Mittelstraße, Nelkenweg, Nenndorfer Straße (alle Gebäude westlich der Bahngleise; also alle Hausnummern ab Nummer 15 aufwärts), Planetenring, Querstraße, Rennefeldstraße, Ronnenberger Straße (alle Gebäude westlich der Bahngleise, also die Hausnummern 1 bis 14), Rosenweg, Rügener Straße, Sandweg, Saturnstraße, Schäferweg, Schillerstraße, Silberbergweg, Steinstraße, Stille Straße, Stöttebrügger Straße, Triftstraße, Veilchenweg, Vor dem Rohre, Weimarer Straße.

Diese Liste wird noch angepasst. Enercity prüft noch, welche einzelnen Straßenzüge nicht von ihr beliefert werden.

Von Uwe Kranz