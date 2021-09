Ronnenberg

Schlechte Nachrichten für die städtische Energie- und Wasserversorgung (EWA) Ronnenberg: Ein nach jahrelanger Suche erst im Juli entdecktes und auch bereits repariertes Leck im Trinkwassernetz hat der EWA nachträglich eine böse Überraschung beschert. Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben jetzt bei Aufräumarbeiten in der DRK-Kleiderkammer am Hagentor einen schweren Wasserschaden entdeckt. Wie sich nun herausstellt, ist es eine Spätfolge des inzwischen gestopften Lecks. Das bestätigt auf Nachfrage EWA-Geschäftsführer Frank Schulz. „Als Netzbetreiber müssen wir den Schaden vertreten“, sagt Schulz, der auch städtischer Fachbereichsleiter ist.

Schaden fällt erst kurz vor Wiedereröffnung auf

Dass dem DRK-Ortsverein der Wasserschaden in den angemieteten Räumen erst gut acht Wochen nach der inzwischen erledigten Reparatur einer beschädigten Hausanschlussleitung auffällt, hat einen guten Grund. „Die Kleiderkammer war wegen der Pandemie seit Monaten geschlossen, weil die Räume zu klein sind, um dort ein Hygienekonzept umzusetzen“, sagt Gabriele Matuschke vom Vorstand des Ortsvereins. Die zum Teil völlig durchweichten Kleiderspenden sowie feuchte Wände und Böden seien erst beim groß angelegten Umräumen kurz vor der nun geplanten Wiedereröffnung aufgefallen.

Daraus wird nun erstmal nichts. Einen Teil der Kleiderspenden musste der DRK-Ortsverein vernichten. Weitere Kleidung sei ausgeräumt worden und werde vom DRK zentral gelagert, berichtet Matuschke. Die Räume wurden leergeräumt und müssen nun erstmal trocken gelegt werden.

Ein Blick durch das Fenster: Die Kleiderkammer ist derzeit leergeräumt und wird belüftet. Quelle: Ingo Rodriguez

Vor Reparatur versickern Tausende Liter Frischwasser am Gebäude

Aber nicht die Reparaturarbeiten an dem lange gesuchten Leck im vergangenen Juli verursachten nach neuesten Erkenntnissen den Wasserschaden in der Kleiderkammer. Vielmehr waren aus dem Loch schon seit 2016 offenbar Hunderttausende Liter Frischwasser nicht nur ungenutzt in einer nahe gelegenen Stelle in die Kanalisation für Regenwasser abgelaufen, wie die EWA bislang angenommen hatte. Teile des Trinkwassers versickerten offenbar auch im Erdreich rund um das Gebäude der Kleiderkammer.

Der Wasserschaden wird nun über die städtische Haftpflichtversicherung – dem Kommunalen Schadensausgleich – abgewickelt. Viel ärgerlicher für die EWA ist: Laut Schulz hätte die EWA das Leck ohne die Zwangsschließung der Kleiderkammer möglicherweise viel schneller als erst im Juli gefunden. „Dann wäre vielleicht wegen eines auffällig niedrigen Wasserdrucks im Waschbecken auch eine Störung unmittelbar am Gebäude aufgefallen“, sagt Schulz. Zudem habe auch nie ein anderer Mieter aus dem Gebäude Unregelmäßigkeiten gemeldet.

So aber wurde die undichte Stelle erst im Juli bei einer Ferndatenauslesung anhand von auffälligen Wasserdurchflussmengen lokalisiert. Allein im vergangenen Jahr sind laut EWA für das Ortsnetz in Ronnenberg Wasserverluste von rund 91.000 Kubikmetern registriert worden. Dadurch seien allein 2020 ungedeckte Kosten von rund 42.000 Euro entstanden.

Von Ingo Rodriguez