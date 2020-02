Ronnenberg

Zahlreiche Absperrschieber hat die Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA) im Netz der Kernstadt schon ausgetauscht. Weitere sollen in Kürze folgen. „Aktuell läuft die Beauftragung des zweiten Durchgangs“, sagt Frank Schulz, Prokurist der städtischen Tochtergesellschaft EWA und Kämmerer der Stadt Ronnenberg.

Im vergangenen Sommer hatte der Versorger ungewöhnlich hohe Wasserverluste in der Kernstadt festgestellt. Um das Leck zu finden, sollen nun die Schieber ausgetauscht werden, damit in einzelnen Sektoren das Leitungssystem abgesperrt und untersucht werden kann. Die Wasserversorgung wird in dem Untersuchungszeitraum über ein sogenanntes Bypasssystem sichergestellt. Die Funktion der Schieber ähnelt denen von Ventilen.

In diesem Jahr werden 47 Schieber ausgetauscht

Für 2020 sei der Austausch von 47 Schiebern und sieben Hydranten geplant, sagt Schulz. Dafür seien im städtischen Haushalt rund 170.000 Euro vorgesehen. Im vergangenen Jahr seien bereits etwa 15 Schieber ausgetauscht worden. Welche Straßen und Wege von den Maßnahmen betroffen sein werden, will die EWA frühzeitig mitteilen. Als Beispiele nennt Schulz die Bereiche Bauernwiesenweg sowie die Ecke von Benther Straße und Bauernwiesenweg. Eine detaillierte Veröffentlichung liege aber in der Hand der technischen Betriebsführer Avacon und Purena.

Wichtig zu wissen für Anwohner: Egal was passiert, die Auswirkungen sollen gering und für sie kaum zu spüren sein. „Es wird keine Sperrungen von Straßen geben, wie es sonst bei Kanalsanierungsarbeiten der Fall ist. Vielleicht sind kleinere Absperrungen nötig, die für den Verkehr aber keine Behinderung darstellen“, verspricht Schulz.

Analyse beginnt in zweiter Jahreshälfte

Für die technische Maßnahme gibt es einen Zeitplan. „Ziel ist, dass wir im März beginnen können und mit dem Austausch im Frühsommer fertig sind“, sagt Schulz. Ab der zweiten Jahreshälfte wolle man dann mit der sogenannten hydraulischen Zuflussanalyse beginnen.

Diese Analyse ist der eigentliche Prozess, für den der Austausch von Schiebern und Hydranten nur eine langwierige Vorbereitung ist. Mit genauen Messwerten können die Experten dann sehen, ob und wo es undichte Stellen im Netz gibt.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung