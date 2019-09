Empelde

Die Ortsfeuerwehren Empelde und Ronnenberg sind am Mittwoch zu einem Einsatz mit ungewöhnlichem Ausgang gestartet. Gegen 11.30 Uhr ging der Notruf ein, in der Langen Straße in Empelde sei ein Rauchwarnmelder ausgelöst worden. Die beiden Ortswehren rückten aus. Am Einsatzort wurde die Tür zur betreffenden Wohnung geöffnet, während ein Trupp mit schwerem Atemschutz bereitstand. Allerdings stellte sich heraus, dass die Geräusche, die vermeintlich von einem Rauchwarnmelder stammten, durch einen Radiowecker verursacht wurden. Die Einsatzkräfte stellten den Wecker ab und verschlossen die Tür wieder.

Von Uwe Kranz