Weetzen

Nach der Zündung von rund 600 einzelnen Sprengsätzen ist am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik in Weetzen der zweite noch verbliebene Betonsilo in Schutt und Asche zerfallen. Anders als bei der ersten Sprengung vor einer Woche fiel der rund 40 Meter hohe Koloss aus Stahlbeton in einem Stück zur Seite. Im Gegensatz zum ersten Silo blieb bei der Fortsetzung der Abrissarbeiten auch kein größeres Stück des Betonbehälters übrig. „Das war perfekt“, sagte nach dem nur etwa 20-sekündigen Spektakel Sven Brase, Projektleiter der Firma A&S Betondemontage.

Zuvor hatte sich das Warten auf die Sprengung für rund 100 Schaulustige als eine Geduldsprobe erwiesen. Ursprünglich war der finale Knopfdruck des Sprengmeisters Karl-Heinz Bühring für 14.25 Uhr angekündigt worden. Schon um 13.30 Uhr hatten sich deshalb zahlreiche Zaungäste mit Fotoapparaten vor dem früheren Werksgelände versammelt und sich um gute Positionen mit freier Sicht bemüht. Doch lange Zeit passierte nichts. „Es gab technische Probleme mit einer Hebebühne“, begründete A&S-Projektleiter Brase die Verzögerung.

Für ein deutlich längeres Warten sorgte später die Deutsche Bahn. Es habe sich wegen des Zugfahrplans noch kein wirklich geeignetes Zeitfenster für die vorübergehende Sperrung der Bahnstrecke gefunden, nannte Brase den Grund für die zweite Wartephase. Der Schienenverkehr führt in Weetzen unmittelbar am früheren Fabrikgelände vorbei und lag deshalb direkt in der Sperrzone mit einem Radius von etwa 60 Metern.

Rund 40 Anwohner evakuiert

Zu den Beobachtern zählten Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD), Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch und der städtische Ordnungsamtsleiter Dietmar Volker. Dieser hatte am Mittag die vorsorgliche Evakuierung von rund 40 Anwohnern rund um die Sprengzone geleitet. Die Polizei setzte die verkehrsbehördliche Anordnung zur Sperrung der Anliegerstraßen um. Projektleiter Brase nutzte die lange Wartezeit, um Fragen zu den vorbereitenden Arbeiten zu beantworten. Schon in den vergangenen Tagen seien in dem zu sprengenden Silo große Schlitze gefräst worden – um die gewünschte Fallrichtung zu gewährleisten. Am Vorabend der Sprengung habe der Sprengmeister im Beton rund 600 Sprengsätze in zuvor gebohrte Löcher verteilt. „Deshalb wurde die Baustelle auch in der Nacht bewacht“, sagte Brase.

Zu den rund 100 Zaungästen zählen auch Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (unteres Bild, Zweiter von links), seine Ehefrau Laura (links) sowie Ronnenbergs Stadtbrandmeister Gunnar Scheele (von rechts), Fachbereichsleiter Kai Roegglen, Ordnungsamtsleiter Dietmar Volker und Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu den Sicherheitsmaßnahmen zählten außerdem mehrere Container als Splitterschutz. „Die Überreste des ersten gesprengten Betonsilos wurden zu einem Schutthaufen als Schutzwall aufgetürmt“, sagte Brase. Endgültig abtransportiert werde der Bauschutt erst nach einer Beprobung auf mögliche Schadstoffe. „Dann lässt sich erst entscheiden, welches Material sich für eine Wiederverwertung eignet oder auf einer Deponie entsorgt werden muss“, sagte der Projektleiter. Vor diesem Hintergrund waren bei der Sprengung auch Vertreter der Abfallüberwachung der Region Hannover im Einsatz.

Betonkoloss löst sich in riesiger Staubwolke auf

Um 15.20 Uhr war es schließlich so weit: Nachdem der Sprengmeister mit einem lauten Signal die bevorstehende Zündung zum ersten Mal angekündigt hatte, zückten etliche Zaungäste ihre Smartphones und schalteten die Kameras ein. Eine Minute später sackte der Betonriese unmittelbar nach einem zweiten Signal und den Explosionen in sich zusammen – und löste sich in einer riesigen Staubwolke auf.

Nun sind von der früheren Zuckerfabrik nur noch ein halber Zwillingsturm und ein Werksgebäude übrig. Zwei Tage vor Silvester und damit fast genau 140 Jahre nach dem Bau der Fabrik im Jahr 1882 soll noch der letzte verbliebene Betonkoloss gesprengt werden. Laut Projektleiter Brase sollen die Aufräumarbeiten bis etwa März andauern. Nach den Planungen der Eigentümer soll dann auf dem etwa 3,3 Hektar großen Gelände ein Neubaugebiet entstehen.

Von Ingo Rodriguez