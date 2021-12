Weetzen

Die beiden Seniorinnen sind im Dorf sehr bekannt: Wenn Spaziergänger und Fahrradfahrer in Weetzen unterwegs sind, kommt es automatisch und regelmäßig auch zu freundlichen Begegnungen mit der 83-jährige Renate Eichner und der 80-jährigen Bärbel Grosche. Die beiden Frauen sind wegen ihrer Einsätze entlang der Straßen und auf den Grünflächen quasi auch schon längst selbst ein fester Bestandteil des dörflichen Erscheinungsbildes. Bereits mehr als zehn Jahre halten die beiden ehrenamtlichen Grünpatinnen das Dorfbild in Schuss. „Da bleiben natürlich oft Passanten stehen und loben unsere Mühen“, begründet Eichner den hohen Bekanntheitsgrad der beiden Seniorinnen und schmunzelt.

Die 83-Jährige ist auch jetzt wieder am Kriegerdenkmal vor der Grundschule im Einsatz. Dieser Standort ist aber nur eine der Flächen, die Eichner als Grünpatin seit Jahren betreut. Am Denkmal ist sie besonders oft anzutreffen. Der Platz sei für sie als Fußgängerin ja nur zehn Minuten von ihrem Zuhause entfernt. „Ich habe gerade schon wieder etwas Müll eingesammelt, gelegentlich stehen auch leere Bierflaschen an der Sitzbank“, sagt die Seniorin. Bevor sie dann aber richtig zur Tat schreitet, geht Eichner zunächst zur gegenüberliegenden Tankstelle. „Im Schuppen der Tankstelle kann ich einen Rasenmäher der Stadt und Gartenwerkzeug lagern“, sagt die 83-Jährige nach ihrer Rückkehr zum Denkmal.

„Das ist eine schöne Beschäftigung“

„Kanten schnippeln, Unkraut zupfen, abhaken, die Hecken in Form schneiden“: Das seien einige der Dinge, die sie regelmäßig erledige. „Es kommt natürlich auf die Jahreszeit an, was zu tun ist“, sagt Eichner. Sie sei als ehrenamtliche Grünpatin vor etwa zehn Jahren nach einem Aufruf des früheren Ortsbürgermeisters Rüdiger Wilke eingestiegen. Gartenarbeit sei ja schließlich ohnehin ihr Hobby, sagt die pensionierte Bundesbahnbeamtin. Sie lebt allein. „Das ist eine schöne Beschäftigung“, sagt Eichner und verweist auch auf andere von ihr betreute Standorte in Weetzen. „Die Blumenkübel an der Kantstraße in Richtung Bahn bepflanze ich auch regelmäßig und mache dort den Bürgersteig sauber.“

Erst kürzlich hat die 83-Jährige gemeinsam mit Sylvie Röhrkasten eine neue Dorfverschönerungsgruppe zur Pflege des Ortsbildes gegründet. Wegen ihres fortschreitenden Alters könne sie nun langsam etwas Hilfe gebrauchen, nennt Eichner einen Grund für die Initiative und schmunzelt wieder. Dass ihr Engagement aber auch von vielen Dorfbewohnern unbemerkt bleibe, störe sie nicht. „Für mich es ist Lohn genug, wenn ich sehe, wie schön es nach meiner Arbeit an den Plätzen aussieht.“

„Mir macht diese Arbeit auch richtig Spaß“

Auch für die 80-jährige Grosche ist der Anblick gepflegter Grünbereiche die größte Motivation. „Mir macht diese Arbeit auch richtig Spaß“, sagt Grosche. Sie habe sich ebenfalls nach dem Aufruf des Ortsbürgermeisters vor etwa zehn Jahren bereit erklärt, als ehrenamtliche Grünpatin verschiedene Flächen zu betreuen. Ihr Einsatzschwerpunkt: Die Grünfläche an der Hauptstraße kurz vor der Einmündung zur Münchhausenstraße. „Rosenbeete und Sträucher schneiden, den Grünstreifen sauber halten, neu anpflanzen – man muss aber auch oft Hundehaufen wegmachen“, sagt die 80-Jährige.

Unter anderem vor dem Dorfgemeinschaftshaus – dem frühere Gasthaus Lüerßen – bepflanzt und pflegt auch Grosche mehrere Blumenkübel. „Das macht doch sonst niemand“, sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Bärbel Grosche prüft auf ihrem Heimweg regelmäßig, ob auf der von ihr betreuten Grünfläche neue Pflegemaßnahmen notwendig sind. Quelle: Ingo Rodriguez

Der neuen Dorfverschönerungsgruppe gehört Grosche inzwischen ebenfalls an. „Ich mache die Pflegearbeiten ja sowieso, dann mache ich bei der Gruppe natürlich auch mit“, sagt sie. Grosche ist seit 25 Jahre Witwe und deshalb ebenfalls alleinstehend. Die frühere städtische Erzieherin hat aber auch jede Menge andere Beschäftigungen. „Ich habe neun Enkel und vier Urenkel“, sagt die 80-Jährige mit einem Augenzwinkern. Dann setzt sich Grosche auf ihr Fahrrad. „Ich muss noch mal eine Runde durchs Dorf drehen und gucken, ob alles gut in Schuss ist“, sagt sie und macht sich auf den Weg.

