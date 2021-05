Weetzen

Auch in diesem Jahr sollte wieder ein Zeichen gesetzt werden – trotz Corona. Zum zweiten Mal in Folge musste zwar die traditionelle Maifeier vor der Alten Kapelle in Weetzen wegen der Pandemie ausfallen, auf einen Maibaum sollte dennoch nicht verzichtet werden. Wie schon im vergangenen Jahr wurde der Verein für Denkmalpflege erneut tätig und stellte eine kleine, geschmückte Birke auf.

Feierliche Musikeinlage

Der stellvertretende Vorsitzende Walter Frankenfeld hatte einen Trecker mit Hänger organisiert und fuhr gemeinsam mit dem Vorsitzenden Nikolaus Derben zum Ortsrand, wo beide ein vier Meter hohes Bäumchen fällen durften. Ein schöner Zufall führte dazu, dass die Birke auch mit der angemessenen Feierlichkeit zum Maibaum wurde: Karola und Bernd Meutzner, beide ihrerseits Vereinsmitglieder, übten gerade in der Kapelle auf ihren Waldhörnern.

Hoffnung fürs nächste Jahr

Sie waren gern bereit, die Aufstellung des Maibäumchens musikalisch zu begleiten. Eine Familie, die mit ihren kleinen Kindern vorbeikam, wurde – in vorgeschriebenem Abstand – Zeuge der Zeremonie. So schön das auch war: Derben und Frankenfeld hoffen, dass im nächsten Jahr wieder ein richtiges Maibaumfest gefeiert werden kann.

Von Dirk Wirausky