Weetzen

Zu einem Einsatz am Haltepunkt der S-Bahn in Weetzen sind Beamte des Polizeikommissariats Ronnenberg in der Nacht zu Sonntag gerufen worden. Gegen 3.40 Uhr hatte ein 32-jähriger Hamelner in einem Zug der S-Bahn randaliert und einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn beleidigt. Vor Ort zeigte sich der Alkoholisierte auch gegenüber den Polizisten aggressiv. Er spuckte einem 39-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht und wehrte sich gegen seine anschließende Festnahme, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

Da Begleiter des Hamelners die Polizei bei ihrer Arbeit behinderten, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Beleidigung sowie Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von Uwe Kranz