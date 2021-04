Weetzen

Ortsbürgermeister Thomas Bensch freut sich über den großen Erfolg der Abfallsammelaktion unter dem Motto Der große Rausputz. 50 Bürger jeden Alters haben sich am Wochenende zum diesjährigen Weetzener Rausputz an der Alten Kapelle getroffen, um ihren Ort von wildem Müll zu befreien. Viele Familien mit Kindern machten mit und zogen im Lockdown mit Bollerwagen, Handschuhen und Greifzangen los.

„Das war eine Rekordbeteiligung, vielen Dank für dieses außerordentliche Engagement“, betonte Bensch nach der zweistündigen Aufräumaktion im Namen des Ortsrates. Im vergangenen Jahr musste der große Rausputz wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

Nach Einteilung der einzelnen Gebiete machten sich ganz coronakonform Pärchen und Familienverbände auf Abstand auf den Weg. Insbesondere die Einfallstraßen sowie der Park-and-ride-Parkplatz waren das Ziel der mit Müllsäcken und Greifern ausgestatteten Sammler. 75 große Müllsäcke sind zusammengetragen worden. Außer Dutzenden Flaschen so wie Bergen von Plastik- und Papiermüll fanden sich an den Wegesrändern auch Kochtöpfe, Gartenmöbelteile, Autoreifen, Elektroschrott und vieles mehr. Sogar eine Chemietoilette sei dabei gewesen. „Es ist schon verwunderlich, was die Menschen alles achtlos in der Natur entsorgen“, gibt Bensch zu bedenken. Die gesammelte Menge Müll zeigte allen Beteiligten, wie wichtig solche Aktionen seien und dass hier auch der persönliche Einsatz eines jeden gefragt sei, um die Umwelt sauberzuhalten.

Kinder haben viel Spaß bei der Aktion

Viel Freude an der Aktion hatten vor allem die Kinder. „Mir macht es großen Spaß, den Ort sauberer zu machen“, sagt die zehnjährige Marie. Und auch der ebenfalls zehn Jahre alte Luca findet die Aktion „klasse“. „Ich bin zum ersten Mal dabei, und es macht mir großen Spaß“, fügt er hinzu.

Wolfram und Gerti Gille beteiligen sich schon seit etlichen Jahren am großen Rausputz. „Wie immer stehen wir staunend vor den Fundstücken, und es fehlt uns jegliches Verständnis für diese Form der Umweltverschmutzung“, sagt das Ehepaar übereinstimmend. Von Glasflaschen bis hin zu Plastiktaschen sei alles dabei. Katja Hillemann und Jörg Steinigans machen mit, weil sie sich in einem sauberen Weetzen einfach wohler fühlen.

Der traditionelle Abschluss mit Kaffee und Kuchen musste wegen der Pandemie allerdings ausfallen. Als Dankeschön spendierte der Ortsrat in diesem Jahr jedem Teilnehmer eine Topfblume. Für den fleißigen Nachwuchs gab es zusätzlich Süßigkeiten.

Von Heidi Rabenhorst