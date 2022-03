Weetzen

Für die Eltern von Hortkindern im Ronnenberger Ortsteil Weetzen war es mindestens eine Überraschung, für viele sogar ein echter Schock: Die Stadtverwaltung hat Anfang März die Plätze aller Kinder in der Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag per Brief zum 31. Juli 2022 gekündigt. Der Grund ist eine Nachfrage, die das Angebot deutlich überschreitet. Das zuständige Team Kinderbetreuung im Rathaus hat daraufhin eine „Dringlichkeitsprüfung“ eingeleitet.

Stadt Ronnenberg zu Hortkündigungen in Weetzen: „Unruhe und Unmut sind verständlich“

Sandra Scholz (SPD) und Tanja Lutz (Grüne) aus dem Weetzener Ortsrat trugen im zuständigen Ausschuss die Ängste vor allem der berufstätigen Eltern vor, die darum bangten, dass ihre Kinder am Anfang August möglicherweise nicht mehr verlässlich betreut werden, während sie ihrer Arbeit nachgehen. Der zuständige Teamleiter Thomas Marhenke zeigte Verständnis. „Dass das für Unruhe und Unmut sorgt, kann ich verstehen“, sagte er. Eine Abfrage des Bedarfes vor Versendung der Kündigungen sei aber aus Zeitgründen nicht möglich gewesen. Das bestätigt auch sein vorgesetzter Fachbereichsleiter Kai Roegglen.

Auf sechs freie Plätze in der Hausaufgabenbetreuung hätten sich 35 Eltern beworben, darunter 17, die berufstätig und damit in der Vergabe bevorzugt sind. Die Tatsache, dass nach dieser Rechnung elf Kinder von berufstätigen Eltern leer ausgehen würden, veranlasste die Verwaltung laut Marhenke erstmals, das „Instrument der Dringlichkeitsprüfung“ zu nutzen. Dies steht der Stadt nach einer Neufassung der Satzung für Kinderbetreuungseinrichtungen seit dem vergangenen Jahr zur Verfügung.

Punkte werden neu vergeben

Der Platzvergabe in Ronnenberg liegt ein Punktesystem zugrunde, das unterschiedliche Faktoren bewertet. Die Eltern haben jetzt die Möglichkeit, ihre Kinder bis zum 5. April neu anzumelden. Im Anschluss will das Team Kinderbetreuung prüfen, ob eine neuerliche Punktebewertung der Kinder eine veränderte Vergabe erforderlich macht, und ob es Eltern gibt, die eine Betreuung eher nicht benötigen.

Roegglen geht trotz Knappheit der Plätze nach einer Neuordnung davon aus, dass die berufstätigen Eltern bedient werden können. Kritik von Scholz und Lutz gab es indes daran, dass laut Anschreiben bei Punktgleichheit Erst- und Zweitklässler der Grundschule gegenüber den beiden höheren Klassenstufen bevorzugt werden sollen. „Kinder der dritten und vierten Klasse dürfen auch nicht allein zu Hause bleiben“, mahnte Lutz und regte ein Platzsharing an, falls es Kinder gibt, die nicht unbedingt an jedem Wochentag betreut werden müssten.

Roegglen beklagt Platz- und Personalmangel

Die Stadt sei zudem per Ratsbeschluss beauftragt, „für eine auskömmliche Anzahl an Hortplätzen zu sorgen“, mahnte Ausschussmitglied Dorothea Pein (Grüne). „Wir sind in der Pflicht.“ Roegglen verwies in diesem Zusammenhang auf die Grenzen des Möglichen: Einerseits gebe es Obergrenzen bei der Zahl der Kinder pro Gruppe. Andererseits könne die Stadt keine weiteren Gruppen eröffnen. Außer dem Raummangel nannte er vor allem fehlendes Personal als Grund. Sollte sich das Problem erweitern – beispielsweise aufgrund von Kindern, die aus der Ukraine geflüchtet sind –, hofft er darauf, dass das Land Niedersachsen die Regelungen entsprechend erweitert.

Erste Gewissheit über die Neuordnung der Plätze sollen die Eltern in Weetzen nach den Osterferien erhalten, kündigte Marhenke an.