Weetzen

Es riecht nach Popcorn, aus einer Ecke des Zeltes erklingt Schlagzeug- und Trompetenmusik, und durch die Manege laufen Clowns: Auf der Wiese des SV Weetzen haben die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule am Freitag zwei Zirkusaufführungen gestaltet. Die Veranstaltung und die Vorbereitungen hatte der Zirkus Showkolade organisiert, der aus Burgwedel kommt und neben eigenen Aufführungen viele Projekte mit Schulen anbietet.

„Kinder gewinnen an Selbstvertrauen“

„Es war toll, endlich wieder leuchtende Augen zu sehen“, sagt Schulleiterin Mareike Knappe nach der Vorstellung, an der die Kinder der zweiten und dritten Klassen mitgewirkt hatten. Nachdem lange Zeit Corona und die damit verbundenen Regeln den Schulalltag bestimmt hätten, habe der Zirkus nun ein „Stück Normalität“ zurückgebracht. Auf die Show hatten die Kinder sich eine Schulwoche lang vorbereitet. Jeder und jede durfte täglich zwei Stunden trainieren, die restliche Zeit verbrachten die Jungen und Mädchen mit Projekten zum Thema Zirkus. Durch die Übungen hätten die Grundschülerinnen und Grundschüler sichtbar an Lebensfreude, Mut und Selbstvertrauen gewonnen, erzählt Knappe.

Zur Galerie Akrobatik und Clown-Kunde statt Mathe und Deutsch: Eine Woche lang haben die Kinder der Regenbogenschule sich auf ihre Zirkusaufführung vorbereitet. Das Ergebnis lässt sich sehen.

Dass die Kinder Spaß hatten, war kaum zu übersehen. Verkleidet als Clowns, Akrobatinnen, Tänzer oder Feuerschlucker zeigten sie, was sie in der Woche gelernt hatten. Einige sprachen gar mutig ins Mikrofon. Begleitet wurden die Aufführungen durch Musik und Lichteffekte – und auch die Mitglieder des Zirkus Showkolade ließen sich die eine oder andere Showeinlage nicht nehmen. Eine fröhliche Stimmung, die auch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer übersprang. Zwar forderte der Leiter des Zirkus, Mario Frank, immer wieder zu einem „großen Applaus“ auf – doch eigentlich war das gar nicht nötig.

Akrobaten und Clowns machen Stimmung

Vor allem als die als Zwerge verkleideten Schülerinnen und Schüler akrobatische Kunststücke auf dem Trampolin zeigten, hörte das Publikum gar nicht mehr auf, rhythmisch zu klatschen. Viel Beifall ernteten die Kinder für eine Szene, in der die Clowns ohne Pause bei lauter Musik tanzten. Und obwohl der Zirkusdirektor das Radio, aus dem die Musik erklang, in einen Mülleimer warf, ging die Show weiter. Bereits als die Clowns darum stritten, wer überhaupt der Zirkusdirektor sei, war das Gelächter groß.

Zu den Clowns gehörten auch die siebenjährige Johanna Willert und der neunjährige Tiziano Möbius. „Mir hat besonders gut gefallen, dass ich diese Nummer bekommen habe“, sagte Johanna nach ihrem Auftritt. „Ich musste sogar selber lachen.“ Auch Tiziano gefiel vor allem, dass „er lustig war“. Einziger Wermutstropfen für beide: Die Aufführung bedeutet auch den Abschluss der Zirkuswoche.

Es war das erste Mal, dass der Zirkus Showkolade zur Regenbogenschule gekommen war. Weil das Projekt ursprünglich schon früher auf dem Stundenplan gestanden hatte, durften auch die ehemaligen Viertklässlerinnen und Viertklässler, die inzwischen die fünften Klassen an weiterführenden Schulen besuchen, an der Aufführung teilnehmen. Sie zeigten ihr Können gemeinsam mit den Erst- und Viertklässlern in einer zweiten Show.

Förderverein finanziert das Projekt

Um das Projekt überhaupt realisieren zu können, war die Schule auf Unterstützung angewiesen. Etwa 4000 Euro habe die Woche gekostet, sagt Aileen Mandke. Sie ist Mitglied im Förderverein, der für die Kosten aufgekommen ist. „Dafür mussten wir viele Kuchen backen“, sagt sie. Doch aus ihrer Sicht hat sich der Aufwand gelohnt: „Wir sind hocherfreut über das Feedback.“ Ihr Wunsch ist es, das Projekt künftig im Vier-Jahres-Rhythmus anzubieten. Dann könnte jedes Kind im Laufe der Grundschulzeit einmal daran teilnehmen.

Von Thea Schmidt