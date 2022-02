Weetzen

Bis 2026 müssen die Schulträger Mädchen und Jungen im Grundschulalter ein Ganztagsangebot machen. Die Eltern erhalten dann einen entsprechenden Rechtsanspruch. Für die Stadt Ronnenberg heißt dies, dass alle Grundschulstandorte erweitert werden müssen. Nach dem Schulneubau Auf dem Hagen in Empelde sind die größten Veränderungen wohl an der Regenbogenschule in Weetzen zu erwarten. Bislang gibt es noch keine Information, was die Verwaltung für den Standort genau plant. Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD) fordert aber, dass es keine Denkverbote geben dürfe.

Architektenwettbewerb soll in diesem Jahr starten

Im Dorf gingen bereits einige Gerüchte um, berichtet der SPD-Politiker. Dabei seien die Fachleute in der Verwaltung gerade erst dabei, die notwendigen Parameter zusammenzutragen, so Bensch. Daraus würden dann die Grundlagen für die politischen Entschlüssen erstellt, beschreibt er die Erwartungen an den weiteren Prozess. Um zum Schuljahr 2026/2027 den Unterricht im Ganztagsbetrieb anbieten zu können, plant die Stadt mit einem Baustart im Anschluss an das Schuljahr 2023/2024, dem ein 18-monatiger Planungszeitraum vorausgehen soll, zeichnet Fachbereichsleiter Frank Schulz die grobe Zeitplanung vor. Noch in diesem Jahr soll es demnach zu einem europaweiten Architektenwettbewerb um den besten Entwurf kommen.

„Klar und wichtig für uns ist, dass der Schulstandort jetzt in den Fokus rückt“, sagt Bensch. Seiner Kenntnis nach soll es sich um einen Erweiterungsbau am jetzigen Standort handeln. Dafür spricht auch, dass sich im hinteren Bereich der Schule freie Flächen für eine entsprechende Ausdehnung der Gebäude befinden. Nötig sei diese einerseits aufgrund des neuen Ganztagsangebotes, mit dessen Erfordernissen sich derzeit der Arbeitskreis Schule (AKS) befasse. Die Frage, welche Form der Ganztagsschule angeboten wird, habe auch Auswirkungen auf das konkret benötigte Raumangebot, erklärt Bensch.

Auch die Schülerzahlen steigen an

Aber auch die für die kommenden Jahre prognostizierte Zunahme der Schülerzahlen sorgt für diesen Zugzwang. In Ihme-Roloven entsteht aller Voraussicht nach ein größeres Baugebiet, und auch auf dem Areal der früheren Zuckerfabrik in Weetzen sollen sich nach Wunsch des Ortsrates viele junge Familien ansiedeln. Ob die neue Regenbogenschule dann drei- oder vierzügig werden müsse, sei noch nicht ganz klar, stellt Bensch fest.

Erhaltenswert? Für Ortsbürgermeister Thomas Bensch ist der Altbau der Regenbogenschule ortsbildprägend. Quelle: Uwe Kranz

Nachdem der frühere Erste Stadtrat Torsten Kölle in ersten Gedankenspielen zur Erweiterung der Regenbogenschule noch die bestehenden Gebäude teilweise umbauen und umnutzen wollte, um den erweiterten Bedarf zuzubauen, gibt es inzwischen auch andere Ansätze. So könnte es zunächst einen Teilneubau hinter der bestehenden Schule geben. Im Anschluss könnten die alten Gebäude mit einer Bausubstanz aus den Sechzigerjahren abgerissen und ebenfalls durch neue ersetzt werden. Bensch bleibt zurückhaltend in seiner Einschätzung. Es dürfe keine Denkverbote geben, fordert er jedoch. Allerdings hält er den alten Bereich an der Hauptstraße für ortsprägend und möglicherweise erhaltenswert.

Erforderlich für den Ganztagsbetrieb ist in jedem Fall eine Mensa zur Verpflegung der Schüler, die ab 2026 bis in den Nachmittag hinein in der Schule bleiben sollen. Und auch die Zukunftsfähigkeit und erforderliche Kapazität der Sporthalle müsse beachtet werden, erklärt Bensch. Nicht zuletzt hätte in der Vergangenheit auch der Sportverein des Ortes zusätzliche Kapazitäten angefragt. Das werde sicherlich nicht weniger, wenn auf dem Areal der Zuckerfabrik bis zu 600 Bürger dazukommen.

Von Uwe Kranz