Weetzen

Der leichte Nieselregen und die Windböen hatten rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsmarktes in Weetzen aufgehört. So strömten die Bürger des Ronnenberger Ortsteils zum beliebten und familiären Markt im Lichterglanz rund um die Alte Kapelle an der Eulenflucht.

Am Eingang wartete bereits der Weihnachtsmann mit seinem Goldenen Buch, in das er – laut eigener Aussage – alle guten und weniger guten Taten der Kinder eingetragen hatte. Offenbar überwogen die guten Taten, denn jedes Kind durfte in den großen Jutesack greifen und erhielt als Geschenk eine kleine schokoladige Köstlichkeit.

Besucher kaufen Erinnerungen an die 750-Jahr-Feier

Das lukullische Angebot des Marktes war dagegen deutlich abwechslungsreicher und reichte von deftigen Fischbrötchen über Bratwürstchen bis hin zu süßen Puderzuckerwaffeln sowie Kaffee und Kuchen in der Alten Kapelle. Alle Imbiss- und Getränkestände waren dicht umlagert. Abgerundet wurde der Weihnachtsmarkt von einigen Ständen mit kunsthandwerklichen Arbeiten. Die Musikvereinigung Weetzen unterhielt die Besucher mit adventlichen Klängen.

Auf dem 44. Weihnachtsmarkt rund um die Alte Kapelle in Weetzen finden Kinder und Erwachsene allerlei Unterhaltung und kulinarische Köstlichkeiten.

Das Marktgeschehen am zweiten Adventssonntag war zugleich die letzte Aktion für die Dorfgemeinschaft im Jubiläumsjahr zur 750-Jahr-Feier in Weetzen. Zur Erinnerung an das Jubiläumsjahr kauften viele Besucher des Weihnachtsmarktes das Buch „Stationen Weetzener Geschichte“ und erwarben DVDs und CDs mit dem Weetzen-Lied und Bildmaterial über das Dorf. Einige davon dürften sich unter den Weihnachtsbäumen in Weetzener Wohnzimmern wiederfinden.

Für den Verein für Denkmalpflege und die Kirchengemeinde war es bereits der 44. Weihnachtsmarkt in der besonders stimmungsvollen Atmosphäre rings um die Alte Kapelle, der ohne die Unterstützung durch die örtlichen Vereine und Initiativen kaum möglich wäre.

Von Uwe Kranz