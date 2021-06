Weetzen

Das könnte zumindest flächenmäßig der größte Flohmarkt werden, den Weetzen bislang gesehen hat. Nora Rosenberg und Jens Janowski planen gemeinsam eine Verkaufsveranstaltung für Sonntag, 27. Juni, im gesamten Ort – unter dem Motto: Weetzen kommt raus.

An diesem Tag soll jeder Teilnehmer seine Sachen von 10 bis 14 Uhr vor seiner Haustür oder Garage anbieten und verkaufen können. Vor Mehrfamilienhäusern – sofern dort mehrere Stände aufgebaut werden sollen – bitten die Organisatoren darum, dass der Mindestabstand zwischen den einzelnen Händlern eingehalten wird. Gleiches gilt überall auch für die geltenden Corona-Regeln.

Organisatoren wollen Lageplan erstellen

Die Organisatoren bitten um Anmeldungen bis zum 20. Juni per E-Mail an Nora.Rosenberg@me.com oder jens.janowski@htp-tel.de mit Angabe der Angebotskategorien (Kindersachen, Antiquitäten, Haushalt oder anderes). Ziel ist es nämlich, dass Rosenberg und Janowski auf dieser Basis einen Lageplan mit den einzelnen Ständen erstellen können, der dann ausgeben oder per E-Mail versandt wird. Potenzielle Käufer und Interessierte könnten sich damit orientieren, wo in Weetzen welche Artikel angeboten werden – bei der großen Fläche des Flohmarkts ein hilfreiches Mittel.

Lesen Sie auch: Ehepaar aus Weetzen organisiert Fotorallye

Die Teilnahme für die Verkäufer ist kostenlos. Angepeilt wird eine Teilnehmerzahl von etwa 25 Händlern. „Wir haben natürlich keine Anhaltspunkte und Vergleichswerte von ähnlichen Veranstaltungen“, räumt Janowski ein.

Zudem soll es, angelehnt an die Vorjahresaktion „Bratwurst to go“, einen Würstchenverkauf zum Selbstkostenpreis bei „Baumschüler“ Janowski am Reuterweg geben. Dieser weist zudem darauf hin, dass ab diesem Tag auch Eintrittskarten für sein neues Comedy-Programm erhältlich sind, welches im November Premiere feiern soll.

Von Uwe Kranz