Weetzen

Zaun streichen, Gassi gehen, Rasen mähen und natürlich einkaufen – die private Nachbarschaftshilfe von Feuerwehrleuten und dem DRK in Weetzen bietet seit Beginn des Teil-Lockdowns wieder Hilfen im Alltag an. Das Angebot richte sich an die Risikogruppe, aber auch andere Menschen, die Unterstützung brauchen können, erklärt Organisator Matthias Düsterwald.

Beim ersten Lockdown im Frühjahr habe er sich die Frage gestellt, wie man in Weetzen etwas Gutes tun könne. In einem Zeitungsartikel habe er von einer ähnliche Aktion in Linderte gelesen. So sei die Idee entstanden, auch in Weetzen eine Nachbarschaftshilfe zu gründen. Da er viele Kontakte bei der Feuerwehr hat, habe er diese Plattform genutzt, um Leute zu finden. „Wir sind rund 25 Personen, die bereit stehen und sich kümmern“, sagt er.

Anzeige

Damals habe man allerdings erst mal vor der Herausforderung gestanden, auf sich aufmerksam zu machen, erinnert sich Düsterwald. „Die Leute, die wir ansprechen wollten, nutzen ja nicht unbedingt die sozialen Medien.“ Also habe er sich an das Deutsche Roten Kreuz gewandt, welches mit vielen älteren Bürgern in Kontakt stehe. „Wir durften dann den Verteiler benutzen und per Hauswurf auf uns aufmerksam machen“, sagt er.

Unbegründete Hemmschwelle überwinden

Das sei gut angenommen worden, sagt der 46-Jährige. „Das waren oft sehr süße Anrufe. Die Leute wollten auf keinen Fall stören“, erzählt Düsterwald. Und genau das sei häufig eine Hemmschwelle, die völlig unbegründet sei. Denn die Gruppe möchte helfen. Egal, wo Hilfe benötigt wird. „Wir haben auch Leute mit einem VW-Bus zum Arzt gebracht. Die saßen dann mit Maske ganz hinten, also auf Abstand“, erklärt er. Das sei einigen lieber gewesen, als zu Corona-Hochzeiten mit dem Linienbus zu fahren. „Wir haben also weitaus mehr als nur Einkäufe erledigt“, erzählt Düsterwald.

Es sei die Situation der Menschen in den Altenheimen gewesen, die Düsterwald dazu bewegt habe, sich zu engagieren. Die Vorstellung, dass die Senioren dort vereinsamen habe ihn bedrückt. „Das klingt vielleicht pathetisch, aber wir wollten ein Signal senden, dass niemand vergessen wird.“ Außerdem habe die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt keinerlei Aktivitäten organisiert, man habe Zeit gehabt.

„Wir stehen jetzt wieder zur Verfügung“

Wie viele Menschen das Angebot in Anspruch genommen haben, kann Düsterwald nicht sagen. „Wir haben das tatsächlich nicht mitgezählt. Aber es gab Wochen, da war es viel.“ Und auch nun möchten er und die anderen Helfer wieder für die Menschen in Weetzen da sein. „Wir stehen jetzt wieder zur Verfügung“, macht er deutlich.

Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse m.duesterwald@gmx.de melden. Wem ein Kontakt per E-Mail nicht möglich ist, der erreicht Silvia Silvester vom DRK unter Telefon (0 51 09) 35 50 oder Matthias Düsterwald unter Telefon (01 76) 44 47 56 57.

Von Janna Silinger