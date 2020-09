Empelde

Das Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde möchte Kinder in Bewegung bringen. Entsprechend heißt die Aktion „ Bewegungspass in Empelde“, für die das Zentrum mit dem TuS Empelde, dem Kindergarten Auf der Halde und den zweiten bis vierten Klassen der Theodor-Heuss-Schule kooperiert.

Ziel ist es, dass Kinder nicht mehr im Elterntaxi kutschiert werden, sondern die Angebote der Kooperationspartner mit dem Fahrrad, Roller oder zu Fuß erreichen. Im Vorjahr gab es zur Premiere 50 Teilnehmer. Diesmal machen aber auch der Kindergarten und die Grundschule mit. Daher rechnen die Organisatoren mit 400 Teilnehmern. Entsprechend viele Bewegungspässe sind vorbereitet und bei der Sportregion Hannover bestellt worden.

Anzeige

Startschuss ist am Freitag, 18. September

Die Pässe werden in den Schulen und Kindereinrichtungen verteilt. Eine weitere Ausgabe gibt es beim Gartennachmittag im Familienzentrum. Dort findet am Freitag, 18. September, von 16 bis 18 Uhr der offizielle Startschuss für den Bewegungspass statt. Maximal 50 Personen dürfen sich im Innenhof befinden. Es gibt eine Fotoausstellung, Spiel- und Aktiv-Aktionen, eine Hüpfburg der Johanniter, ein Glücksrad, eine Stelzen-Zauberin sowie Wasserspiele und einen Imbiss mit Würstchen und Getränken zu kleinen Preisen.

Weitere HAZ+ Artikel

Belohnung für gesammelte Stempel

Für jeden Weg ohne Elterntaxi gibt es einen Stempel in den Pass. Kinder, die 20 Stempel im Pass haben, erhalten am 24. November von 16 bis 17.30 Uhr eine Überraschung im Familienzentrum. „Die Eltern nehmen den Kinder alles ab. Dabei ist es wichtig, dass sie selbst die Orientierung im Straßenverkehr lernen“, sagt Christiane Zimmermann, Koordinatorin des Familienzentrums. Sie spricht von der Erfahrung, „dass die Kinder oft selbst allein den Weg bestreiten wollen. Ihre Macht sollten sie zu Hause ausüben und Eigenständigkeit verlangen.“

Viele Möglichkeiten im Sportverein

Außer beim täglichen Gang zur Schule oder in den Kindergarten können die Stempel auch bei den Sportangeboten des TuS Empelde ergattert werden. Der Verein bietet am 23. Oktober einen Handball-Bewegungstag sowie jeweils montags von 17 bis 18.15 Uhr Handballtraining an (jeweils Sporthalle Barbarastraße). Faustball kann während des Aktionstags am 30. Oktober und jeden Freitag von 15.30 bis 16.30 Uhr für Kinder bis sechs Jahre gespielt werden (alles in der Großsporthalle am Ententeich).

Wer Tischtennis mag, ist dienstags und donnerstags von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der KGS richtig. „Beim Faustball kommen bei mir sowieso alle mit dem Fahrrad“, sagt Maxi Hüper und lacht. Sie ist Faustball-Jugendtrainerin und zudem zweite Vorsitzende des Gesamtvereins – und hofft, wie alle anderen Kooperationspartner, auf die Nachhaltigkeit der Bewegungspass-Aktion.

Von Stephan Hartung