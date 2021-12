Empelde

Eigentlich sollte dieses Jahr bei den Seniorenweihnachtsfeiern der Stadt alles wieder normaler laufen. Diesem Plan macht das Coronavirus allerdings weiterhin einen Strich durch die Rechnung. Wie schon 2020 mussten alle Termine abgesagt werden. Als kleinen Trost veranstaltet die Verwaltung analog zum Vorjahr eine Verlosung mit vielen Gewinnen. „Diese Aktion war damals ein großer Erfolg, daher machen wir das wieder“, sagt Birgit Sommerfeld, Leiterin Soziale Dienste der Stadt Ronnenberg.

Sie berichtet, dass 3900 Senioren über 70 Jahren in Ronnenberg einen Brief mit der Einladung zur Teilnahme erhalten hätten. „Von 827 Personen gab es die entsprechende Rückmeldung“, sagt Sommerfeld. Im Vergleich zum Vorjahr, als sich 650 Seniorinnen und Senioren am Gewinnspiel beteiligten, ist das eine deutliche Steigerung.

Beim Gewinnspiel gibt es Gutscheine á 20 Euro

Die Senioren mussten keine Fragen beantworten oder ein Rätsel lösen. Einfach per Post antworten, dass sie teilnehmen möchten – und schon landete ein Schnipsel mit ihrem Namen in der Lostrommel in Form eines Stoffbeutels. Aus diesem zogen die Glücksfeen die Zettel heraus. Als solche fungierten Doris Eickemeyer und Jürgen Kruse vom Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg sowie Eva Gärtner vom Team Soziale Dienste und Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke. Die Ziehung erfolgte in den Räumlichkeiten des Teams Soziale Dienste an der Stillen Straße in Empelde.

Zu gewinnen gab es Gutscheine á 20 Euro von lokalen Unternehmen, beispielsweise für Buchläden, Blumengeschäfte, Cafés und verschiedene Branchen im Einzelhandel. Das Team Soziale Dienste konnte im Vorfeld 240 Gutscheine besorgen, das sind 40 mehr als im Vorjahr, wie Sommerfeld sagt. Und sie weiß auch, welche Freude man damit den Senioren machen kann. „Zwar sind die gemeinsamen Weihnachtsfeiern immer sehr schön und den Menschen wichtig. Aber viele sagen uns auch, dass sie mit einem Gutschein mehr anfangen können.“ Noch mehr Freude werden die Senioren verspüren, wenn sie in den nächsten Tagen die Weihnachtspost erhalten: Denn natürlich wird Sommerfeld mit ihrem Team dafür sorgen, dass die 240 Gewinner noch vor dem Fest eine entsprechende Benachrichtigung erhalten.

Ordnung muss sein: Die Zettel für die 240 Gewinner werden in den Ablagefächern gesammelt. Quelle: Stephan Hartung

„Die Aktion des Teams Soziale Dienste ist nur ein kleiner Ersatz für die Seniorenweihnachtsfeiern, wie sie seit rund fünf Jahrzehnten in den Ortsteilen stattfinden. Trotzdem hoffen wir alle, dass die Feiern im Jahr 2022 wieder in Präsenz erfolgen können“, sagte Kratzke.

Normalerweise werden in den sieben Ortschaften Ronnenbergs insgesamt neun Weihnachtsfeiern für Senioren organisiert, dabei jeweils zwei in Empelde und Ronnenberg als die größten Ortsteile. Veranstaltungsorte sind beispielsweise das Gemeinschaftshaus, Feuerwehrhäuser oder eine Schulaula.

Von Stephan Hartung