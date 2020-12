Weetzen

„Unsere Erwartungen sind weit übertroffen worden“, sagt Jens Janowski. Als Weihnachtsmann verkleidet besuchte er am Sonntag genau 100 Kinder an deren Haustür und überreichte ihnen kleine Aufmerksamkeiten. Wegen der Corona-Pandemie konnte auch in dem südlichen Ronnenberger Stadtteil keine zentrale Veranstaltung des Mannes mit dem roten Mantel organisiert werden.

Jens Janowski und Leni Reinhold beschenken Joscha (7) und Jarik Rosenberg (3) an der Haustür. Quelle: privat

Unterstützt wurde Janowski von seinem fleißigen Helferengel Leni Reinhold. Die Aufgabe der beiden war klar: In fast jeder Straße des Ortes sammelten sie an den Haustüren der angemeldeten Kinder die vorbereiteten und unter Weihnachtslichtern in teilweise herrlicher Dekoration platzierten Wunschzettel ein. Dabei zauberten die Weihnachtsbotschafter auf ihrer insgesamt vierstündigen Tour vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht und sorgten für leuchtende Augen, wie Janowski zufrieden berichtet. Auch wenn auf das Händeschütteln verzichtet werden musste, sei den Kindern die Aufregung über den persönlichen Besuch des Mannes mit den Geschenken anzumerken gewesen.

Auch Weihnachtsmann und Engel erhalten Geschenke

Im Austausch für die Wunschzettel gab es vom Weihnachtsmann Geschenke, die vom Weetzer Sanitärbetrieb Knobloch gesponsert wurden. Janowski, auch bekannt als Comedian Der Baumschüler, will die Wunschzettel nun direkt an den richtigen Weihnachtsmann weiterleiten, damit zum Fest möglichst viele Wünsche der Kinder in Erfüllung gehen.

Auch die Eltern waren von dem Besuch begeistert. Sie versorgten Weihnachtsmann und Engel nicht nur mit Wegzehrung, sondern auch mit kleinen Geschenken. Wieder zu Hause hatten die beiden auch noch einen Wunsch der Eltern im Gepäck: Die Hausbesuche sollen auch ohne Corona im nächsten Jahr wiederholt werden.

Von Uwe Kranz