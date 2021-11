Ronnenberg

Glühwein, Bratwürste, süßes Gebäck, dekorative Hobbykunst und Textilwaren: Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg hat am Sonntag rund 300 Gästen zumindest für einige Stunden ein wenig Adventsstimmung beschert. „Ich möchte einfach nur etwas Weihnachtsflair erleben“, sagte Besucherin Katrin Beyna und fasste damit eine sehr oft geäußerte Meinung zusammen. Ebenso wie sie mussten alle anderen Neuankömmlinge am Hofeingang nachweisen, gegen das Coronavirus geimpft oder bereits von einer Covid-19-Erkrankung genesen zu sein. Wegen der neuesten Pandemieentwicklung und angesichts etlicher abgesagter Weihnachtsfeiern war die vierstündige Aktion der Veranstalter Martina Walde-Bleck und Henrik Walde für die meisten Besucher ein kleiner Trost.

Ute Rohlf (links) und Jutta Höpken freuen sich am Bratwurststand über die vorweihnachtliche Atmosphäre. Quelle: Ingo Rodriguez

„Ich habe ganz gut Umsatz gemacht und bin mit dem Geschäft zufrieden“, sagte Ausstellerin Catalina Keese am Nachmittag. Bei dem kleinen Weihnachtsmarkt bot die junge Frau aus Ronnenberg auf dem Hof unter dem Scheunendach unter anderem selbst gemachte Stofftaschen und Stirnbänder an. In der Scheune konnten die Besucher unter zwölf verschiedenen hausgebackenen Kuchen auswählen. Dort gehörten auch selbst gemachte Produkte einer Kerzenmanufaktur zum Angebot. Livemusik stand ebenfalls auf dem Programm. Die Veranstalter hatten den Südstädter Spielmannszug für einen Auftritt engagiert. Im hinteren Bereich des Hofes verkaufte der Lions Club Calenberger Land für einen guten Zweck Adventskalender.

Auf dem Programm steht auch ein Auftritt des Südstädter Spielmannszuges Hannover. Quelle: Ingo Rodriguez

„Ich bin mit der Resonanz zufrieden“

Henrik Walde selbst war es, der im Kostüm des Weihnachtsmannes über den Hof schritt und die jungen Marktbesucher um ein kurzes Gedicht oder zumindest einen weihnachtlichen Reim bat. Dafür gab es dann kleine Geschenke und Süßigkeiten. Gastronom Walde hatte auch für den Nachwuchs einen Briefkasten für Wunschzettel und Post an den Weihnachtsmann aufgestellt. Für Walde war der kleine vierstündige Weihnachtsmarkt ein kleiner Trost. Es seien immerhin wegen der Corona-Entwicklung auch bei ihm bereits etliche Weihnachtsfeiern abgesagt worden. Deshalb sei er froh, zumindest vorher bei einer Veranstaltung mit dem Verkauf von Speisen und Getränken etwas Umsatz zu erwirtschaften, sagte der Gastronom. „Ich bin mit der Resonanz zufrieden“, zog Walde nach einem Blick auf den gut besuchten Hof eine kleine Bilanz.

Ute Rohlf war mit Jutta Höpken aus Empelde zum Weihnachtsmarkt in Ronnenberg gekommen. „Ich werde auf jeden Fall den hausgemachten Kuchen probieren“, sagte Höpken und wärmte sich an ihrem heißen Glühweinbecher die Hände. Weniger Meter weiter hatte sich am Ausschank für die warmen Getränke schon wieder eine kleine Schlange gebildet.

