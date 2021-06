Empelde

Die neue Grundschule Auf dem Hagen in Empelde nimmt buchstäblich Formen an. Nach jüngsten Informationen aus dem Team Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung können voraussichtlich planmäßig zum Schuljahresbeginn 2022/2023 die ersten Mädchen und Jungen dort unterrichtet werden. Aber welche Kinder sollen die neue Einrichtung besuchen und welche weiterhin in der Theodor-Heuss-Schule unterrichtet werden? Die Verwaltung hat dem Rat der Stadt jetzt einen Vorschlag zur Einrichtung von Schulbezirken gemacht.

Wenige Schüler müssen Hauptverkehrswege überqueren

Grundlage für die Neuerung in Empelde ist das niedersächsische Schulgesetz, dass dem jeweiligen Schulträger – in diesem Fall der Stadt Ronnenberg – vorschreibt, für jede Schule einen Schulbezirk einzurichten. Dabei hat die Verwaltung drei Kriterien näher betrachtet: die Länge des Schulweges, den Verlauf der Hauptverkehrsadern und die Anzahl der förderungsbedürftigen Schulkinder in den jeweiligen Bereichen. Die Empfehlung: Die Grenze zwischen den Schulbezirken soll entlang der Bahnlinie in dem Ortsteil verlaufen.

Mit der vorgeschlagenen Einteilung wäre der längste Schulweg eines Kindes innerhalb Empeldes auf der Westseite rund 2000 Meter lang. Zur neuen Grundschule müssten Schülerinnen und Schüler maximal etwa 1400 Meter zurücklegen. Dabei ist laut Verwaltung gegeben, dass möglichst wenige von ihnen die Nenndorfer Straße, die Achse Berliner/Ronnenberger Straße oder die Bahnline auf dem Weg zum Unterricht oder zurück überqueren müssen. Zudem haben statistische Betrachtungen ergeben, dass die Anzahl der förderbedürftigen Schüler aus beiden Bereichen der Stadt in den vergangenen Jahren jeweils in etwa gleich groß war.

Kinder sollen schon in diesem Sommer nach Bezirken eingeschult werden

Nachdem dieses sogenannte „Sozialauswahlkriterium“ nicht greift, ist die Veränderung der Grenze offenbar vom Tisch. Zwischenzeitlich hatten die frühere Schulleiterin der Theodor-Heuss-Grundschule, Andrea Schirmacher, und ihre Nachfolgerin Verena Kebsch-Jandel eine solche ins Gespräch gebracht. Die nun vorgeschlagene Grenze ist aber auch für die Eltern besonders leicht nachvollziehbar.

Kebsch-Jandel beteiligte sich auch bei der Lösung der Frage, wie beim Umzug in die neue Schule mit bereits bestehenden Klassen umzugehen sei. Demnach sollen bereits in diesem Sommer die Erstklässler den neuen Schulbezirken entsprechend eingeschult werden. Die Klassen aus dem entsprechenden Teil Empeldes könnten im Sommer 2022 einfach im neuen Gebäude weiter unterrichtet werden. Die Erstklässler im Sommer 2022 werden ohnehin getrennt nach Schulbezirken eingeschult. Zwei Jahrgänge wären auf diese Weise sauber getrennt, wenngleich Kebsch-Jandel auf die Schülerzahlen der kommenden beiden Jahre hinweist. Für jeweils eine gemischte Klasse sollten deshalb Sondergenehmigungen erteilt werden, schlägt sie vor.

Vorschlag: Vierter Jahrgang bleibt bis zum Ende an alter Schule

Der dritte Jahrgang im Schuljahr 2022/2023 soll dem Vorschlag folgend aufgelöst und den Schulbezirken entsprechend in neue Klassenverbände einteilt werden. Das sei den Kindern zuzumuten, da sie anschließend noch zwei Jahre in dieser Konstellation unterrichtet würden, so die Schulleiterin.

Nicht so der vierte Jahrgang: Dem Abschlussjahrgang soll nach der unruhigen Corona-Zeit ein weiteres Durcheinander für den Fall einer Bauverzögerung erspart bleiben. Der komplette Jahrgang soll aus Gründen der Lernkontinuität weiter an der Theodor-Heuss-Schule unterrichtet werden. Wenn der Rat dieser Empfehlung folgen würde, ginge die Grundschule im ersten Jahr lediglich mit den Jahrgängen eins bis drei an den Start. Erst im zweiten Jahr wäre die Einrichtung voll ausgelastet.

Der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration befasst sich planmäßig in seiner Sitzung am 14. Juni mit dem Thema.

