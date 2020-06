Benthe

Das Leben von Sabine Bahnemann verläuft alles andere als geradlinig. Kaum etwas sei vorhersehbar gewesen, erzählt die Bentherin, es sei für sie von einem Zufall zum nächsten gegangen. Und trotzdem hat sie sich immer eine klare Haltung bewahrt: nicht warten, sondern machen. Das Thema Nachhaltigkeit habe sie dabei von Anfang an begleitet. Später hat sie dann eines der ersten Bücher in Deutschland dazu veröffentlicht.

„Schon meine Eltern waren Reformhauskunden“, erinnert sich Bahnemann. Wenn sie mit ihrem Vater durch den Maschpark spaziert sei und Blumen pflücken wollte, habe er sie daran erinnert, dass die Pflanzen in der Natur besser aufgehoben seien als in einer Vase. Die ersten Schuljahre ist sie zur Waldorfschule gegangen, wo sich ihre Einstellung zur Natur verfestigt habe.

Britische Umweltbewegung als Inspiration

Nach dem Abitur hat Bahnemann eine Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin gemacht, sich aber anschließend entschlossen, noch Biologie und Englisch zu studieren. Bei einem Austausch in England ist sie dann auf die aktive britische Umweltbewegung aufmerksam geworden, hat inspirierende Menschen getroffen, erste Hefte und Bücher zur nachhaltigen Lebensweise gelesen.

Das neu erlernte Wissen wollte sie unbedingt mit nach Deutschland bringen – so ist 1981 ihr erstes Buch entstanden: „Ein Tropfen auf den heißen Stein ... kann der Anfang zu einem Regen sein – Handbuch für Einsteiger in die Alltagsökologie“. „Zu dem Zeitpunkt gab es hier kaum Veröffentlichungen dazu“, sagt Bahnemann.

Es folgte ein Engagement an der Volkshochschule – mit einem Win-win-Effekt: Einerseits vermittelte sie dort die Inhalte ihres Buches an ihre erwachsenen Schüler. Andererseits flossen die Erfahrungen aus dem Kurs in ihren zweiten Ratgeber ein, der 1985 erschienen ist und den Titel „Alltagsökologie – global denken, lokal handeln“ trägt.

Bahnemann leistete Pionier-Arbeit

Beide Werke seien wissenschaftlich aufgearbeitet, aber immer so formuliert, dass jeder sie verstehen könne. Es gehe etwa darum, wie man beim Tätigen der Toilettenspülung weniger Wasser verbraucht oder beim Einkauf möglichst wenig Müll produziert, um Haushaltstipps, Ernährungstipps und Ideen zur ökologischen Fortbewegung. Ein breites Spektrum. Inzwischen seien viele dieser Themen nichts Neues mehr, weiß die Autorin. Spülungen lassen sich regulieren, in Lose-Läden kann man plastikfrei einkaufen. Mit der Veröffentlichung habe sie jedoch Pionierarbeit geleistet. „Das war damals alles ganz neu“, sagt sie stolz.

Häufig sei Bahnemann zum Energie- und Umweltzentrum nach Eldagsen gefahren, sei Teil einer wichtigen Alternativbewegung geworden. Dort ist sie – erneut durch einen Zufall – dazu gekommen, Kinderferienfreizeiten zu begleiten. Das dritte Werk „Warum heißt der Weberknecht Weberknecht?“ folgte kurze Zeit später. Darin veröffentlichte sie ihre Erfahrungen mit Kindern im Zusammenhang der ökologischen Aufklärung.

„Ich fühlte mich wie von der Evolution geküsst“

Zu dem Zeitpunkt habe sie noch in Hannover gewohnt und in einem Café gearbeitet. „Ich habe mich dort um das Kulturprogramm gekümmert“, berichtet sie. Wieder einmal sei sie dort so reingerutscht. Im Jahr 1991 habe es dann jedoch den wohl wichtigsten Wendepunkt in ihrem Leben gegeben. Sie ist schwanger geworden. „Ich hatte nicht damit gerechnet und fühlte mich wie von der Evolution geküsst“, erzählt sie. Kurz darauf zogen sie und ihr Mann nach Benthe, in das Haus, in dem sie bis heute leben.

Für die Leitung einer Kinderturngruppe im Sportverein hat Bahnemann einen Gutschein für einen Feldenkrais-Kurs geschenkt bekommen und mit dieser Bewegungsmethode gelernt, sich leichter zu bewegen. Dadurch habe sie zur Ruhe gefunden, erklärt Bahnemann, die bis heute selbst Kurse dieser Methode gibt.

Der Blick in die Zukunft ist optimistisch

Die Leichtigkeit hat Bahnemann verinnerlicht. Sie schaut zufrieden zurück, ist stolz auf ihren Beitrag im Bereich der Ökologie, und sie schaut trotz all der trüben Aussichten, was den Klimawandel angeht, optimistisch nach vorn. „Nur um meine Altersvorsorge habe ich mich nicht vernünftig gekümmert“, sagt sie lächelnd. Doch auch das werde irgendwie funktionieren. „Das ist wie bei einer schweren Wasserkiste, die man nicht ins Haus tragen kann.“ Sabine Bahnemann trägt einfach die Flaschen einzeln rein.

