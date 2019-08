Empelde

An der Brücke über der Unterführung in Empelde lässt die Deutsche Bahn Bauarbeiten für den Lärmschutz ausführen. Nach Auskunft der Bahn muss darum die Straße Am Sportpark zwischen Berliner Straße/Hirtenstraße und Löwenberger Straße/ Robert Weise Straße von Dienstag, 20. August, bis Freitag, 23. August, voll gesperrt werden. Für den motorisierten Verkehr wird eine innerörtliche Umleitung eingerichtet. Fußgänger können die Unterführung während der Vollsperrung weiterhin nutzen.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt Ronnenberg den betroffenen Bereich wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Unter anderem waren dort Teile der Fahrbahndecke saniert und neue Schwellen auf den Asphalt montiert worden – sie sollen dafür sorgen, dass das Tempolimit von 30 Stundenkilometern im Bereich der Bushaltestelle eingehalten wird. Diese Arbeiten seien mit denen der Bahn nicht kombinierbar gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Während die Stadt für ihre Arbeiten jedoch die Ferien nutzte, hat die Bahn die erneute Vollsperrung der Unterführung ausgerechnet auf den Schuljahresbeginn gelegt, wodurch die Anfahrt zur Marie-Curie-Schule behindert wird.

Für Autofahrer ist während der Bauarbeiten wieder eine Umleitung über die Straßen Am Wischacker und Am Mesterwinkel bis zum nächsten Bahnübergang an der Ronnenberger Straße ausgewiesen.

Weiterlesen

Busse werden erneut umgeleitet

Bau der Lärmschutzwände ist offiziell abgeschlossen

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz