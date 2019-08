Empelde

Rechtzeitig zum Start ins neue Schuljahr an der Marie-Curie-Schule sind die Arbeiten an der Bahnunterführung in Empelde abgeschlossen. Die umständliche Umleitung durch die angrenzenden Wohngebiete über die Straßen Am Wischacker und Am Mesterwinkel sowie dem Bahnübergang an der Ronnenberger Straße müssen die Schüler also nicht mehr fahren.

Schwellen sind jetzt durchgängig

Die Unterführung war für den Verkehr vollständig gesperrt, nur Fußgänger konnten den Gehweg nutzen. Die Deutsche Bahn hat die Ferienzeit genutzt, um die von Streusalz angegriffenen Betonwände der Unterführung zu sanieren. Bei den Arbeiten blieben die Graffiti-Kunstwerke an den Wänden unangetastet. Als Trittbrettfahrer mischte auch die Stadt Ronnenberg bei den Arbeiten mit. Während der Zeit der Sperrung erneuerte die Verwaltung einen Teil des Asphalts der Straße Am Sportpark, die durch das Bauwerk unter der Bahnlinie durch führt.

Dabei wurde auch ein lange beklagter Schaden behoben: Von den vier Schwellen, die zur Untermauerung des Tempolimits von 30 Stundenkilometern vor und hinter der Bushaltestelle auf dem Asphalt angebracht waren, waren zuletzt zwei kaputt und entfernt worden. Nun wurden die einst vier geteilten Schwellen durch zwei durchgängige ersetzt. Damit sollen motorisierte Verkehrsteilnehmer in beide Fahrtrichtungen vor und hinter der Bushaltestelle animiert werden, langsam zu fahren und sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten.

Von Uwe Kranz