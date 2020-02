Ronnenberg

Nach dem nur zwölftägigen Umbau des Edeka-Marktes müssen sich die Kunden schon am Eingang neu orientieren: Dort befinden sich nun die Kassen. Eine freundliche Mitarbeiterin hilft ihnen bei der Orientierung und verschenkt dazu Tulpensträuße. „Wir haben die Abläufe optimiert“, begründet Stefan Ladage die geänderte Laufrichtung am Tag der Wiedereröffnung.

„Alles im Markt wurde einmal angefasst“

Während auf dem Parkplatz noch Autos der Handwerker und ein Container stehen, ist im Markt nichts mehr von dem Turboumbau zu erkennen. „Wir sind so froh, dass alles so geklappt hat“, sagt Ladage, der den Markt am 1. Oktober 2019 gemeinsam mit Steffen Döring übernommen hat und in den vergangenen zwei Wochen „alles im Markt einmal angefasst“ hat. Sämtliche alten Regale sind rausgeflogen, Nebenräume wurden aufgelöst, um Platz zu schaffen. Dafür wurde ein neuer, großer Backshop eingerichtet und die Leergutannahme am Eingangsbereich versetzt.

Eröffnen den Einkaufsmarkt: Die Inhaber Steffen Döring (von links) und Stefan Ladage mit Sohn Philipp sowie Bürgermeisterin Stephanie Harms. Quelle: Axel Emmert

Energetisch bauen die Gesellschafter auf eine neue LED-Beleuchtung. „Das ist doch sehr energiesparend“, sagt Ladage. Sein ganzer Stolz ist der Kühlbereich mit Frischetheke für Fleisch und Käse und einer langen Tiefkühlabteilung. Dort wurde eine CO2-Anlage eingebaut, die es ab sofort ermöglicht, komplett auf umweltschädliche Kühlmittel zu verzichten. Die Mitarbeiterzahl sei seit der Übernahme von 30 auf 40 erhöht worden, berichtet Ladage. Je nach Umsatzentwicklung sollen weitere Einstellungen folgen. Rund eine Million Euro betragen die Investitionskosten.

Der Schwerpunkt des Angebots liege bei den Lebensmitteln, betont der Geschäftsinhaber. Der Markt soll aber auch ein Treffpunkt werden. Man setze auf eine Wohlfühlatmosphäre im Verkaufsraum. Diesen hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms am Morgen eröffnet. Ladage, der auch einen Markt in Hessisch Oldendorf betreibt, profitiert von seiner Erfahrung aus ähnlichen Projekten in Wennigsen und Gehrden. Im Hemminger Ortsteil Arnum entsteht derzeit zudem das Gebäude für einen Einkaufsmarkt.

Am Eröffnungstag ist es an den Kassen bereits voll. Quelle: Uwe Kranz

Neues Konzept kommt gut an

Bei den Kunden kommt das neu Konzept offenbar gut an. Der erste Ansturm ist groß. Während eines Rundgangs durch den Laden kann sich Ladage vor Glückwünschen und Schulterklopfern kaum retten. „Dass ist ganz toll geworden“, lobt eine Kundin. Es gebe mehr Regale und trotzdem mehr Platz. Ein weiterer Kunde meint, viele Ronnenberger hätten sich in der Vergangenheit vom Markt mit dem alten Konzept abgewandt. Das Ergebnis des Umbaus motiviere ihn zur Rückkehr. „Wir wollen doch schließlich hier einkaufen“, sagt er.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz