Vörie

Ein einsamer Mann steht auf der Evestorfer Straße vor dem Bahnübergang in Vörie. Der Übergang ist mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt. Als Streckenposten kann er diese improvisierten Schranken öffnen – vorausgesetzt, es nähert sich kein Zug. Eine solche Lösung haben die Ronnenberger Bürger schon mehrfach bei Bauarbeiten an Bahnübergängen in der Stadt erlebt. Ihrem Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) schwebt sie für den Übergang in Vörie vor, falls die Deutsche Bahn kurzfristig keine andere Möglichkeit präsentiert.

„Es gibt gegenteilige Positionen“

Die gute Nachricht, die Kratzke während der Einwohnerfragestunde parat hatte: Die Stadt und die Bahn stehen nach Ablauf des Ultimatums, das die Stadt dem Unternehmen zur Öffnung des Übergangs gestellt hatte, wieder im Austausch. Allerdings hat sich die Stadt Ronnenberg für den weiteren Verlauf einen juristischen Beistand gesichert. Er hoffe auf eine einvernehmliche Lösung, sagte Kratzke.

Grundsätzlich gehen offenbar die Meinungen über die Klassifizierung der Maßnahme am Übergang in Vörie zwischen der Bahn und der Stadt auseinander. „Es gibt gegenteilige Positionen“, stellt auch der Bürgermeister fest. Die Bahn geht von einem Neubau aus, der ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren erfordert, die Stadt von einer einfachen Instandsetzung mit moderner Technik. Kratzke forderte die Bahn deshalb in einem weiteren Brief auf, den Übergang unverzüglich zu öffnen.

Kratzke vertraut auf breite Unterstützung

Bis zu den endgültigen Arbeiten, während derer der Übergang ebenfalls passierbar bleiben müsse, wie Kratzke fordert, könnte nach der Auffassung im Rathaus eine Lösung dienen, die von einem Bahnübergangsposten (BÜP) bedient wird. „Das kann dazu führen, dass ein Streckenposten den ganzen Tag am Übergang stehen muss“, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage.

Diese vereinfachte Form der Öffnung will die Stadt Ronnenberg „notfalls gerichtlich einklagen“, kündigt Kratzke an. Dabei beruft er sich einerseits auf die Unterstützung von Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Andererseits gebe es auch Unterstützung auf Bundesebene. Mit dem Eisenbahnbundesamt habe es ebenfalls schon entsprechende Kontakte gegeben.

In der Bevölkerung hält sich indes hartnäckig der Verdacht, dass die Bahn den Übergang dauerhaft schließen will. Höhengleiche Bahnübergänge seien dem Unternehmen als Gefahrenquelle allgemein ein Dorn im Auge, begründete Achim Bollmann-Oberlein aus dem Seniorenbeirat während der Einwohnerfragestunde diese These. Die Vermutung: Eine längere Schließung des Übergangs soll belegen, dass dieser nicht verkehrsrelevant ist. Die Proteste aus der Bevölkerung zeichneten bislang ein anderes Bild.

Von Uwe Kranz