Ronnenberg/Barsinghausen

Im September rückt die Diakonie im Kirchenkreis Ronnenberg in den Fokus. Die Woche der Diakonie unter dem Motto „Unerhört!“ entfaltet in diesem Jahr besonders den Aspekt des Mitgestaltens. „Möglichkeiten der Mitgestaltung in der Diakonie nehmen viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche wahr. Auch in den Kirchengemeinden gibt es diakonische Angebote, wie Besuchsdienstkreise, Hausaufgabenhilfe, Mittagstische, Tagesstätten und vieles mehr“, sagt Kirchenkreissozialarbeiterin Andrea Schink. Das sei nur möglich, weil es viele engagierte Menschen gebe, die dazu beitragen, dass Menschen mit Nöten wahrgenommen werden, die Einzelne oder Familien unterstützten und im Ort aktiv seien, so Schink.

Um dafür Dank auszusprechen und auch um zum weiteren Mitgestalten einzuladen, hat sie zusammen mit dem Diakonieausschuss des Kirchenkreises, mit Diakoniebeauftragten, mit Kolleginnen und weiteren Aktiven ein Programm entwickelt, das traditionell im Kirchenkreis auch über den landesweiten Zeitraum von Sonntag, 5. bis 12. September hinausreicht.

Tüten zum Abholen vorbereitet

Als besonderes Angebot zum Abholen packen die Mitarbeiterinnen der verschiedenen Beratungsdienste des Diakonieverbandes in Ronnenberg kleine Aktionstüten. „Da in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Feierlichkeiten stattfinden, werden Taschen vorbereitet. Darin befinden sich Anregungen für Groß und Klein, für Körper, Geist und Seele“, sagt die Kirchenkreissozialarbeiterin. Die Tüten liegen am Gebäude des Diakonieverbandes, Am Kirchhofe 4 b in Ronnenberg, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr bereit.

Die Woche der Diakonie startet am Sonntag, 29. August. Um 15 Uhr findet im Gemeindezentrum der Johannes-der-Täufer-Gemeinde in Wettbergen ein Kinonachmittag bei Kaffee und Kuchen statt. Am folgenden Donnerstag, 2. September, laden die beiden Diakonielädchen in Empelde zu Feierlichkeiten ein.

Diakonie-Lädchen feiern

Am Donnerstag, 2. September, feiern die beiden Diakonie-Lädchen: von 10 bis 13 Uhr das Diakonie-Lädchen mit Haushaltswaren und Dekorationen an der Nenndorfer Straße 63 und von 15 bis 17 Uhr das Diakonielädchen Kids mit besonders preisgünstigen Angeboten aus dem Sortiment von Kinderkleidung und mehr in der Ronnenberger Straße 22.

Bei einem Themenabend am Montag, 6. September, von 18.30 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus „Arche“ der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde in Kirchdorf geht es unter anderem um die Frage „Wie können wir neuen Mut entwickeln?“. Anmeldungen sind unter Telefon (0 51­ 09) 51 95 43 oder per E-Mail an dw.ronnenberg@evlka.de erwünscht. Am Dienstag, dem 7. September, um 19 Uhr geht es in der Johannes-der-Täufer-Gemeinde in Wettbergen um das Mitgestalten in der Kirche.

Lebensmittelspenden für den Mittagstisch

Vor den Supermärkten an der Berliner Straße 23 in Empelde sammeln am Sonnabend, 11. September, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr Konfirmandinnen, Konfirmanden und Ehrenamtliche Lebensmittelspenden für den Mittagstisch der dortigen Kirchengemeinde.

Zu einem Vater-Kind-Nachmittag mit gemeinsamem Grillen und Basteln von Vogelhäusern am 18. September im Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde in Empelde können sich Interessierte bei Henrik Menge unter Telefon (01­ 77) 3 26 05­ 00 oder per E-Mail an h.menge@gmx.de sowie bei Tanja Tammert unter Telefon (0 51 09) 51 55 31 anmelden.

Zur Woche der Diakonie gehören auch drei Gottesdienste: Am Sonntag, 5. September, 11 Uhr, wird der Diakoniegottesdienst der Region in der Johanneskirche Empelde gefeiert. Am Sonntag, 12. September, beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Notfallseelsorger Pastor Matthias Stalmann in der Johannes-der-Täufer Kirche Wettbergen. Und am Sonntag, 19. September, folgt ein Gottesdienst mit den neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kirchdorf. Beginn ist um 10.30 Uhr. Alle Veranstaltungen sind auch auf www.kirchenkreis-ronnenberg.de/diakonie/woche-der-diakonie zu finden.

Von Finn Bachmann