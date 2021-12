Empelde

Schon seit zehn Jahren beteiligt sich der Handballjugendförderkreis (JFK) Empelde an einer Aufklärungsaktion für den Nachwuchs. Aktuell engagieren sich die 15 bis 18 Jahre alten TuS-Handballer in einem Workshop der Region Hannover. Titel des Projektes: „Alkohol im Sport – mehr Fun, weniger Alkohol“.

Zum Auftakt versammelten sich die Teilnehmer in der Sporthalle an der Barbarastraße. „Es waren schon unsere Mannschaften von weiblicher B- und A-Jugend sowie die männliche C-Jugend dran. Nun sind die männliche A und B an der Reihe“, sagt Rüdiger Waldeck, Vorsitzender des JFK. Der eingetragene Verein unterstützt gemeinsam mit der Handballjugend des TuS Empelde das Projekt.

Mannschaften opfern einen Trainingsabend

„Wir sind realistisch: In diesem Alter ist natürlich auch Alkohol ein Thema. Aber wir wollen den jungen Leute klar machen, wo der Alkohol nicht hingehört und welche Gefahren von ihm ausgehen“, sagt Andre Heckert. Er leitet gemeinsam mit Annike Rosenberg den Workshop. Sie gehören zum Team Jugend und Familienbildung der Region Hannover. Die Region kooperiert das Projekt mit dem Jugendschutz der Stadt Hannover sowie dem Regions- und Stadtsportbund Hannover.

Die jungen Handballer hören interessiert zu. Ganz rechts sitzt Trainer Torsten Lenzig. Quelle: Stephan Hartung

Heckert und Rosenberg fragen ab, in welchem Alter die Jugendlichen erstmals mit Alkohol in Kontakt kamen – und machen mit ihnen auch ein kleines Quiz. Was passiert im angetrunkenen Zustand und im Vollrausch? Wie viel Alkohol baut der Körper pro Stunde ab? Und welche Rolle spielen Alter, Größe und Geschlecht bei der Verträglichkeit von Alkohol?

Die Teilnahme an diesem Abend ist freiwillig. Trotzdem sind bis auf einen entschuldigten Spieler alle rund 30 Jungs anwesend – was Trainer Torsten Lenzig freut, obwohl eigentlich zur gleichen Zeit Training wäre. „So können die Spieler untereinander eine Verbindung aufbauen. Sie sind vor der Saison aus vier verschiedenen Vereinen zu uns nach Empelde gekommen. Wir bauen etwas Neues auf“, erklärt er.

„Viele Jugendliche kennen ihre Grenzen nicht“

„Ich finde super, dass wir ein solches Thema in großer Gruppe besprechen können. Ich trinke auch mal Alkohol, aber nicht im Zusammenhang mit Sport“, sagt Joris Klein. Sein Mannschaftskollege Hannes Schienmann ist ebenso dieser Meinung. „Viele Jugendlichen kennen ihre Grenzen nicht. Und wenn sie diese erfahren, kann es zu spät sein.“ Wie Hannes kam auch Julian Wille vor der Saison vom TuS Wettbergen nach Empelde. Ihm imponierte schon nach der ersten Einheit, was er gelernt hat. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Körper pro Stunde nur 0,1 Promille abbaut“, sagt der 16-Jährige.

Die Handballer identifizieren sich mit ihrem Verein. Quelle: Stephan Hartung

Im April 2022 setzt sich das Projekt fort. Dann lernen die Jugendliche beispielsweise, welchen Blick sie durch die sogenannten Rauschbrillen haben – und wie sich dann Gleichgewicht und Koordination verändern, vor allem wenn sie dann noch einen Handball prellen sollen.

Am 11. Juni haben sie zudem einen Termin in der ZAG-Arena, wenn es im Rahmen eines Bundesliga-Heimspiels der TSV Hannover-Burgdorf Zertifikate für den Abschluss der Aktion gibt. Spätestens dann, das ist Teil des Projekts, müssen die Jungen eigene Regeln aufstellen. Rüdiger Waldeck berichtet von einem Beispiel von Projekten anderer Mannschaften aus den Vorjahren. „Da wurde festgelegt, dass beim Catering zu den den Heimspielen grundsätzlich kein Alkohol an die Zuschauer verkauft wird“, erzählt er.

Von Stephan Hartung