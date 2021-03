Ronnenberg

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Ronnenberg ist am Mittwoch von 46 auf 53 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsamt der Region Hannover mit. Das hat auch Auswirkungen auf die Sieben-Tage-Inzidenz für Ronnenberg. Sie liegt nun bei 136,9 – und somit deutlich höher als noch am Dienstag (116,7). Zum Vergleich: In der Region Hannover beträgt der Wert aktuell 116,1.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind insgessamt 710 Menschen im Stadtgebiet positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind acht mehr als am Dienstag.

In der gesamten Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 34.417 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 851 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben

Von Uwe Kranz