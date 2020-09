Empelde

Verwaltung und Politiker in Ronnenberg haben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um die Kapazitäten an drei von vier Grundschulen im Stadtgebiet zu erweitern. Die Bestätigung dafür erhalten die Verantwortlichen jedes Jahr mit der Liste der stetig steigenden Schülerzahlen. In diesem Sommer ist die Zahl der neu eingeschulten Mädchen und Jungen erneut um 22 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Für die Grundschulen in Empelde ( Theodor-Heuss-Schule), Ronnenberg und Weetzen hatte das zur Folge, dass sie im erste Jahrgang jeweils mit einem Zug mehr in das Schuljahr starteten als im Jahr zuvor. Lediglich in der kleinen Grundschule in Benthe sind mit 13 sogar neun Kinder weniger eingeschult worden als 2019. Insgesamt gibt es in Ronnenberg in diesem Jahr 262 ABC-Schützen. 883 Mädchen und Jungen besuchen insgesamt die vier Grundschulen.

Neue Grundschule wird sehnlichst erwartet

Während die Benthe Einrichtung also weiterhin mit einem Zug auskommt, geraten die Schulen in Weetzen (drei), Ronnenberg (vier) und Empelde (sechs) nicht nur räumlich zunehmend an ihre Grenzen. Vor allem die Theodor-Heuss-Schule ist eigentlich nur für vier Züge konzipiert. Hier sehnen sich Lehrkräfte und Kinder nach der Fertigstellung der neuen Grundschule auf dem Hagen. Der Bau hat vor wenigen Wochen begonnen und soll nach zweijähriger Bauzeit 2022 fertig werden. Danach sollen drei Züge im Neubau und drei weitere am alten Standort an der Barbarastraße unterrichtet werden. Wenn sich der Trend entsprechend der Prognosen fortsetzt, werden dann schon allein in Empelde zwei weitere Klassen am Unterrichtsbetrieb teilnehmen.

Zum gleichen Zeitpunkt soll auch ein Erweiterungsbau der KGS in Empelde fertiggestellt werden. Geplant ist, im Anschluss den Standort für den 5. und 6. Jahrgang der Marie-Curie-Schule zu räumen. Dort wird dann Platz frei für die benachbarte Grundschule Ronnenberg, deren Platzprobleme damit ebenfalls gelöst wären.

Frühestens 2025 kommt der Erweiterungsbau in Weetzen

Noch ganz am Anfang der Planungen ist man indes im Rathaus noch in Bezug auf die Regenbogenschule in Weetzen. Frühestens 2025 soll hier ein Erweiterungsbau abgeschlossen werden können. Bis dahin müssen die Schüler aus den südlichen Ortsteilen Weetzen, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven dort in wachsender Anzahl unter den gegebenen Umständen und – wenn es nötig wird – in zusätzlichen Containern unterrichtet werden. Allen Schulen soll es nach den Erweiterungen im Anschluss möglich sein, ein Ganztagsangebot machen zu können.

Keine nennenswerten Auswirkung hatte derweil die steigende Zahl der Grundschüler auf die Neuanmeldungen an der KGS. Die Zweige Hauptschule (plus vier), Realschule (minus acht) und Gymnasium (plus drei) meldeten im Vergleich zum Vorjahr insgesamt fast identische Zahlen. 1529 Mädchen und Jungen besuchen derzeit die Marie-Curie-Schule.

