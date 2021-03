Ronnenberg

Die fallende Sieben-Tage-Inzidenz, die das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstag im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für Ronnenberg gemeldet hatte, war leider nur eine Momentaufnahme. Am Freitag schnellte dieser Durchschnittswert aufgrund von zwölf neuen Infektionen innerhalb von 24 Stunden wieder von 84,5 auf 120,8 in die Höhe. Zum Vergleich: In der Region Hannover beträgt der Wert am Freitag 106,9.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 691 Menschen im Stadtgebiet positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Anzahl der tagesaktuellen Fälle stieg aber nur um eins auf 43 an, da im selben Zeitraum elf Personen durch Genesung oder Tod – die Unterscheidung ist der Statistik der Region nicht explizit zu entnehmen – aus der Zählung heraus gefallen sind.

In der gesamten Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 33.718 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 30.566 Personen werden als genesen aufgeführt. 860 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Aktuell meldet die Region 2292 Menschen die sich mit dem Virus infiziert haben.

Von Uwe Kranz