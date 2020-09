Linderte

Zu Jahresbeginn hat sich auf Anregung der Grünen in Ronnenberg eine Gruppe von zehn Linderter Bürgern zusammengefunden, um Umweltthemen vor Ort anzupacken. Unter der Federführung von Ralf Mannstedt feilte die Gruppe seither an einem Konzept für den Radverkehr mit insgesamt 31 kurz- und längerfristigen Vorhaben.

„Die Verkehrssituation in Linderte bewegt die Einwohner des Dorfes schon seit langer Zeit. Durch das hohe Verkehrsaufkommen im Ort leiden Sicherheit, Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Dorfes im großen Maße“, sagt Mannstedt. In der Vergangenheit habe es bereits zahlreiche Versuche und Initiativen gegeben, die Situation zu verbessern. „Wir geben nicht auf“, sagt Mannstedt kämpferisch. Allen Verkehrsteilnehmern müsse das Recht zugesprochen werden, sich ohne Gefahr für Leib und Leben in Linderte zu bewegen – egal ob Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer, .

Unterstützung kommt vom ADFC und den Grünen

Ziele des Konzeptes sind unter anderem, das Tempo des Autoverkehrs im Dorf zu reduzieren, Kreuzungen und Engstellen übersichtlicher zu gestalten und Linderte besser mit Radwegen an angrenzende Gemeinden wie Ihme-Roloven und Hiddestorf anzubinden, um eine Erreichbarkeit zu gewährleisten.

Bei der Erarbeitung des Radwegekonzeptes bekam die Gruppe Unterstützung vom ADFC Gehrden/ Ronnenberg und den Grünen Ronnenberg. „In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Maßnahmen mit dem Ortsrat bewerten, und das Konzept anschließend mit der Zustimmung des Ortsrates an die Stadt Ronnenberg zur technischen und finanziellen Bewertung übergeben“, kündigt Mannstedt an. Die insgesamt 31 Maßnahmen sollen möglichst Einzug ins Radverkehrskonzept Ronnenberg und den Verkehrsentwicklungsplan der Region Hannover finden.

Gruppe mahnt Zusagen von Minister Lies an

Zu den großen Gefahrenstellen zählt laut Mannstedt die Querung Holtenser Straße/Höhe Bergartenstraße beziehungsweise Schulstraße. „Hier werden einfahrende Fahrzeuge nicht rechtzeitig gesehen, die Stelle wird häufig frequentiert von S-Bahnnutzern und Friedhofsbesuchern“, führt er an. Die Situation sei kritisch für Bewohner mit Sehbehinderung und Kinder. „Für die älteren Mitbürger ist es schwierig, auf dem Weg zum Friedhof die Straße zu überqueren“, sagt Christian Wenzel.

Als besonders gefährlich stufen Mannstedt und seine Mitstreiter den Lkw-Verkehr aufgrund seiner breiten Fahrzeuge ein. Geeignete Maßnahmen seien Tempo 30 in der Holtenser Straße, ein Fußgängerüberweg sowie die Entfernung der Mittellinie. „Die Mittellinie erhöht die Geschwindigkeit“, erläutert Mannstedt. Die Lkws nutzten die Verbindung zwischen B 3 und B 217. Diesbezüglich erinnert er an die im Jahre 2016 vom damaligen Landesverkehrsminister Olaf Lies zugesagte Prüfung der Mautpflicht.

Feldwege sollen allwettertauglich werden

Die Initiative schlägt die Einrichtung einer Vorrangregelung an der Holtenser Straße zwischen Berggartenstraße und Schulstraße mit Vorfahrt in Fahrtrichtung Holtensen vor. Auch diese Maßnahme sei bereits 2016 bei dem Besuch von Lies durch die Verwaltung der Stadt Ronnenberg zugesagt worden.

Neben weiteren kleineren Projekten stehen auf der Agenda auch die Errichtung eines Gehweges an der Berggartenstraße in Höhe der Hausnummern 24 und 26 sowie die Absenkung des Bordsteins an der Holtenser Straße/Ecke Lüdersen Straße von Holtensen kommend. „Hilfreich wäre auch das Aufbringen einer optischen Kennzeichnung, dass hier Radfahrer auf der Straße fahren“, so Mannstedt. Als notwendig betrachtet die Gruppe außerdem den Lückenschluss zu bereits vorhandenen asphaltierten oder betonierten Wegen, indem vorhandene Feldwege allwettertauglich gemacht werden. Konkret gemeint sind die Wege von Linderte nach Hiddestorf und Ihme-Roloven.

Radwege nach Hiddestorf und Lüdersen fehlen

Zu den Vorschlägen der Gruppe gehören auch der Bau eines Radweges an der L 389 zwischen Linderte und Hiddestorf sowie nach Lüdersen entlang der K 227. „Wünschenswert wäre eine Radwegführung durch Linderte hindurch für den Radverkehr von und nach Holtensen“, so Mannstedt.

Ein weiteres Projekt ist die Einrichtung einer E-Carsharing-Station. „Die Linderter können für ihre beruflichen Wege mit der S-Bahn Hannover prima erreichen“, sagt Mannstedt. Auch die Schulwege zu den weiterführenden Schulen seien gut möglich. Mit einer Carsharing-Station bestünde die Möglichkeit, auf den Zweitwagen oder ganz auf das eigene Fahrzeug zu verzichten und damit CO2 und Geld einzusparen. „Bei diesem Thema sind wir in Kontakt mit Andrea Unterricker vom Team Ökologie und Klimaschutz der Stadt Ronnenberg, die daran arbeitet, das Carsharing-Angebot für die Stadt Ronnenberg auszuarbeiten“, berichtet Mannstedt

Von Heidi Rabenhorst