Benthe

Auf ein Geschenk müssen die Kinder im Ronnenberger Stadtteil Benthe nicht bis Weihnachten warten. Mit der Entscheidung, des Ortsrates im September, Lisa Maack als Organisatorin des Jugendbauwagens weiterhin zu unterstützen, können sich die Mädchen und Jungen auf weitere tolle Aktionen freuen. Als nächstes steht die Nikolausaktion auf dem Programm, die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal angeboten wird.

Doch anders als zu Beginn der Bauwagen-Initiative, die bisher vom Ortsrat selbst gelenkt wurde, als sich im Jahr 2021 lediglich 17 Kinder beteiligten, sind inzwischen regelmäßig 70 bis 80 Kinder dabei. Und auch bei den Sponsoren ist Maack immer erfolgreicher. So kommt der Weihnachtsbaum am Bauwagen diesmal von der Firma Albrecht Dienstleistungen aus Barsinghausen, der auch Kekse und kleine Schokoweihnachtsmänner für die Nikolaus-Tüten beisteuert. Auch Keksausstecher (Firma Backefix) und Zitronen (Edeka Cramer) sind in den Tüten zu finden. „Damit können die Kinder selbst aktiv werden, Kekse backen und sich eine heiße Zitrone machen“, erklärt Maack.

Kinder können Schuhe wieder persönlich abgeben

Während die Tüten im vergangenen Jahr den Kindern kontaktlos vor die Haustür gestellt worden waren, kehrt der Bauwagen diesmal zum alten Vorgehen zurück: Die Kinder geben dazu am Sonntag, 5. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr einen Schuh oder eine Socke mit ihrem Namen versehen für den Nikolaus am Tannenbaum neben dem Bauwagen ab. Am Montag, 6. Dezember, können sie diese zusammen mit einer Überraschungstüte wieder abholen. Das Jugendrotkreuz Benthe-Empelde bereitet für Sonntag zudem heißen Kakao und Waffeln zum Mitnehmen für alle Teilnehmer vor. Auf dem Festplatz gilt während der Aktionen eine Maskenpflicht.

Von Uwe Kranz