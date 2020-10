Ronnenberg

Die Zukunft der Kalihalde in Ronnenberg ist in diesen Tagen weiter ungeklärt. Während sich an der Diskussion um eine mögliche Umhüllung des Rückstandsberges mit Bauschutt zahlreiche Anwohner, Organisationen und Behörden beteiligen, ist eines fast in Vergessenheit geraten: Der Kaliberg ist nicht nur ein Relikt aus der Bergbauzeit. Die Halde erinnert ältere Bürger auch an ein dramatisches Grubenunglück. 45 Jahre ist es her, dass im Sommer 1975 im Kalibergwerk Ronnenberg nach einem Wassereinbruch die Grube Schacht Albert vollgelaufen ist. Eine Katastrophe mit schweren Folgen: Es kam es zu dramatischen Erdeinbrüchen. Nach einer groß angelegten Evakuierung der Bevölkerung waren Teile von Ronnenberg, Benthe und Empelde sowie Hannover-Badenstedt und Hannover-Davenstedt Katastrophengebiet.

Auch auf der Kolberger Straße in Ronnenberg sackt die Fahrbahn nach den Erdeinbrüchen metertief ein. Quelle: Privat

Zeitzeuge erinnert sich gut an das Unglück

Der damalige Fahrsteiger Heinz Jürgen Körber ist inzwischen 84 Jahre alt – und einer von immer weniger werdenden Zeitzeugen. Bis heute wohnt er nur etwa 300 Meter entfernt vom Standort des früheren Bergwerkgeländes, wo inzwischen entlang der Normannischen Straße ein Wohngebiet entstanden ist. „1967 bin ich in das für Bergwerkspersonal vorgesehene Haus an der Gehrdener Straße gezogen und bis heute geblieben“, erzählt der Ingenieur für Bergbau. Körber erinnert sich gut an das Ausmaß des Unglücks. Begonnen hatte es demnach in der Nacht auf den 28. Juni – rund 650 Meter unter der Erde. Anfangs seien nach dem großen Wassereinbruch rund 400 Liter pro Minute in die Grube geflossen. „Später waren es bis zu 16.000 Liter täglich, die aus dem sogenannten Deckgebirge über der Grube hineinkamen“, sagt Körber. In Archiven ist sogar von noch viel größeren Mengen die Rede.

Grube ist nicht zu retten

Was dort ebenfalls dokumentiert ist: Die Bergbaugesellschaft Kali-Chemie setzte als Eigentümerin in Absprache mit dem Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld noch drei sogenannte Entlastungsbohrungen. Sie sollten das Wasser aus der oberen Deckschicht schneller in den porösen Salzstock schleusen, um die nicht mehr zu rettende Grube zügiger zu fluten und so den Untergrund zu verfestigen. „Die Entscheidung, das Bergwerk zu fluten, war genau richtig“, sagt der frühere Bergwerksmitarbeiter Körber. Heute sei es über dem Salzstock sicher wie nie zuvor. „In jedem Hohlraum ist Wasser, und das ist nicht komprimierbar. Da wackelt nichts“, sagt er.

Am Standort des früheren Bergwerks erinnert vor dem heutigen Wohngebiet an der Normannischen Straße eine Skulptur an den Auf- und Niedergang des Kalibergbaus. Quelle: Ingo Rodriguez

Trotzdem stand 1975, schon wenige Tage nach den Wassereinbrüchen, schnell fest: Das Bergwerk ist nicht zu retten. Das gab am 8. Juli 1975 auch das Direktionssekretariat der hannoverschen Kali-Chemie AG bekannt. „Die Grube Schacht Albert wird absaufen“, sagte der damalige Vorstandssprecher Fritz-Jürgen Roth.

Ausmaß der Katastrophe kündigt sich später an

Zeitzeuge Körber war damals 39 Jahre alt, im Bergwerk Fahrsteiger und am 24. Juli 1975 nach den Aufräumarbeiten bei der letzten Fahrt aus Schacht Albert mit dabei. „Ich war der vorletzte Mann, der das Bergwerk verließ“, sagt der 84-Jährige. Fast zeitgleich kündigte sich das ganze Ausmaß der Katastrophe an: Das rasch abfließende Grundwasser hinterließ Hohlräume. Dort sackte die Erde ein. Straßen mussten gesperrt werden, weil sich tiefe Risse gebildet hatten. Häuser unweit der Zeche gerieten ins Wanken. In der Feldmark bildeten sich tiefe Krater. In Ronnenberg, Empelde, Benthe und den hannoverschen Stadtteilen Badenstedt und Davenstedt kam ein Gebiet von rund 25 Quadratkilometern in gefährliche Bewegung. Rund 20.000 Bürger und der Landkreis richteten sich auf eine Katastrophe ein.

Heinz Jürgen Körber zeigt in seinem Haus an der Gehrdener Straße zahlreiche Fotos vom Bergwerk in Ronnenberg aus der Zeit vor und nach dem Grubenunglück. Quelle: Ingo Rodriguez

Feuerwehr evakuiert Orte

So kam es dann auch. Am Ortsrand von Benthe bildete sich schließlich ebenfalls ein Krater. Aus verschiedenen Archivberichten geht hervor: Ein Wohnhaus an der Abbruchkante brach 22 Zentimeter weit auseinander. In der Nacht zum 26. Juli 1975 wurden rund 200 Menschen aus den betroffenen Stadtteilen nachts von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt und in Turnhallen oder Hotels gebracht. In Ronnenberg barsten Gas- und Wasserleitungen. Posten auf den Straßen sollten Plünderungen verhindern und Veränderung der Fahrbahnen oder Schienen im Katastrophengebiet melden. „Von der Belegschaft des Bergwerks waren auch rund 400 Mitarbeiter im Einsatz“, berichtet Körber.

In einer Bergwerksgrube arbeiten im Sommer 1975 kurz vor dem Unglück zwei Mitarbeiter in rund 650 Metern Tiefe nur etwa zehn Meter neben der späteren Stelle des größten Wassereinbruches. Quelle: Privat

Kali-Chemie zahlt Entschädigungen

Später sei der stillgelegte Schacht zur Stabilisierung mit 200.000 Tonnen Schotter verfüllt und die Obertagefabrik nach und nach abgerissen worden, erzählt Körber. Die heutige Siedlung an der Normannischen Straße sei ungefährdet. 45 Jahre zuvor waren der Kali-Chemie schließlich rund 500 Schadensfälle gemeldet worden. Das Unglück soll rund 50 Millionen Mark einschließlich aller Entschädigungen gekostet haben. 400 Arbeitsplätze gingen durch das Unglück in dem 1898 in Betrieb genommen Bergwerk verloren. Die Kumpel kamen allerdings zum großen Teil in nahe gelegenen Bergwerken wie dem in Sehnde unter – auch Körber.

Zeitzeuge fordert Abbau der Rückstandshalde Als früherer Mitarbeiter des Kalibergwerks in Ronnenberg äußert sich Heinz Jürgen Körber auf Nachfrage auch zur umstrittenen Zukunft der verbliebenen Rückstandshalde. Eine Ummantelung der Kalihalde mit Bauschutt lehnt er ab. Das sei unsinnig, sagt Körber. Stattdessen befürwortet er den weiteren Abbau der Rückstände. Die Salze seien schließlich auch damals zunächst täglich per Bahn von Ronnenberg zum Verfüllen einer Grube in der Nähe von Braunschweig in der Asse gebracht worden. „Wenn dieser Prozess nicht politisch blockiert worden wäre, hätte noch ein Kontingent von etwa 800.000 Kubikmetern weggebracht werden können“, berichtet Körber. Dann hätte es anschließend nur noch einen mannshohen Restberg gegeben. „Den hätte dann der Regen aufgelöst“, sagt der 84-Jährige. Dort Bauschutt abzuladen sei unsinnig. „Einfach weg mit der Rückstandshalde. Es gibt genug Hohlräume, die verfüllt werden müssen“, meint Körber.

Im Jahr 2000 freuen sich Ronnenbergs Bürgermeister Paul Wenig (von links), Heinz Jürgen Körber und und Künstler Klaus Meier-Warneboldt an der Normannischen Straße über die Enthüllung der neuen Skulptur. Quelle: privat

Skulptur am früheren Werkseingang

Körber war auch lange Vorsitzender des Bergmannsvereins Glückauf Ronnenberg, der 2013 wegen Überalterung aufgelöst wurde. An die bergmännische Vergangenheit erinnern heutzutage nicht nur die Kalihalden sowie Dokumente im Museum für Kali- und Salzbergbau in Empelde. Auf Initiative der alten Glückauf-Bergleute wurde im Oktober 2000 ein Objekt des Künstlers Klaus Meier-Warneboldt an der früheren Einfahrt des Bergwerksgelände installiert. „Die drei riesigen Pfeile symbolisieren den Aufbau und den Niedergang der Kalisalzgewinnung“, sagt Körber anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Skulptur.

Von Ingo Rodriguez