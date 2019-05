Benthe

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag haben Unbekannte in Benthe einen Mercedes aufgebrochen und das Lenkrad gestohlen. Der schwarze Mercedes war unter einem Carport an der Straße Am Eschbruch geparkt. Laut Polizei schlug der Täter ein Fenster ein, öffnete die Tür und baute dann das Multifunktionslenkrad aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Lisa Malecha