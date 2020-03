Ihme-Roloven

Mit einem Werkzeug haben sich Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag an einem Zigarettenautomaten an der Hannoverschen Straße, auf Höhe der Hausnummer 22, zu schaffen gemacht. Gegen 0.40 Uhr bogen sie einen Metallbügel des Automaten auf, um danach Zigaretten und Bargeld zu entwenden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 in Verbindung zu setzen.

Von Sarah Istrefaj