Empelde

Mit von roher Gewalt haben bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr einen Zigarettenautomaten in Empelde aufgebrochen. Erbeutet wurden Zigaretten und Bargeld.

Die Tat wurde der Polizei zur besagten Zeit gemeldet. In Höhe des Hauses Berliner Straße 23 hatten die Täter den Automaten offenbar mittels Winkelschneider und Hebelwerkzeugen geöffnet. Dabei fielen ihnen sämtliche Zigaretten und das Bargeld aus dem Automaten in die Hände. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten von einer nicht unerheblichen Geräuschentwicklung über einen längeren Zeitraum aus. Der Tatort liegt in Empelde unmittelbar an einem frei zugänglichen und ausgeleuchteten Bereich einer Grünanlage, die an einen größerem Parkplatz grenzt.

Daher erhofft sich die Polizei entsprechend viele Hinweise von Zeugen. Das Polizeikommissariat in Ronnenberg ist unter Telefon (05109) 517150 erreichbar.

Von Uwe Kranz