Da können sich die Schulkinder in Benthe schon mal auf das Ende der Ferien freuen – auch wenn die Mädchen und Jungen derzeit sicherlich lieber die unterrrichtsfreie Zeit genießen und keinen Gedanken daran verschwenden. Der Pausenhof der kleinen Grundschule ist derzeit noch ein Sammelsurium von Steinen, Sand und Beton. Aber direkt an der Eingangstür lässt sich bereits erahnen, wie schmuck es hier am Ende der sechs Wochen aussehen soll. „Wir sind gut im Zeitplan und sollten bis zum Ende der Ferien fertig sein“, erläutert Thorsten Arndt, Teamleiter Tiefbau bei der Stadt Ronnenberg.

Die Verwaltung lässt sich die Umgestaltung des Pausenhofes rund 112.000 Euro kosten. Die alte Oberfläche aus Asphalt, Betonplatten und Betonsteinen wird mit einem neuen, hellgrauen Betonpflaster ersetzt. Inbegriffen sind allerdings außer dem neuen Pflaster auch eine Neuorganisierung der Hofentwässerung und eine Sanierung der dafür nötigen Abflussrohre. Bei den heißen Temperaturen und anhaltender Trockenheit wirbeln die Arbeiter nicht nur mit dem Radlader viel Staub auf. Aus dem Depot auf der Straße Am Steinweg wird Nachschub an Split und Sand herangeholt.

Umleitung: Die Straße Am Steinweg ist nicht passierbar. Quelle: Uwe Kranz

Die Straße, sonst Zufahrt für den Ortskern aus Richtung Sieben Trappen, kann derzeit als Lager dienen, da dort ebenfalls gebaut wird und die Durchfahrt für Autos nicht möglich ist. Der Ortsteil Benthe ist in diesem Jahr so etwas wie das Ronnenberger Zentrum für Kanalsanierungsarbeiten in der offenen Bauweise. Die Abwasserrohre an der Salinenstraße, der Waldstraße und den Straßen Am Steinweg und Am Bergwinkel werden erneuert.

Stadtweit einziges weiteres Projekt ist die Sanierung an der Hansastraße in Empelde. Investiert wird an beiden Standorten rund eine Million Euro, allein auf Benthe entfallen davon 770.000 Euro. Weitere Vorhaben in der Kernstadt Ronnenberg wurden aus Kostengründen ins nächste Jahr verschoben. Sanierungen in der geschlossenen Bauweise hat die Stadt dagegen gerade ausgeschrieben.

Von Uwe Kranz