Ronnenberg

Es ist zwar nur eine provisorische Containerunterkunft. Aber bei den Kindern aus der Falkengruppe des Horts Rasselbande ist der neue Standort an der Straße Mühlenrär seit ihrem Umzug vor rund zweieinhalb Jahren sehr beliebt. Ein Sportplatz direkt vor der Tür, ein Spielplatz nebenan: viel Komfort für den Alltag in einer Nachmittagsbetreuung für Grundschüler nach den zu erledigenden Hausaufgaben.

Schon kurz nach dem Auszug aus einem Raum der nur etwa 400 Meter entfernten Grundschule Ronnenberg gab es viel Lob für die neue Unterkunft von den Kindern und dem Betreuungspersonal der ausgelagerten Gruppe. Dass in der Schule zuvor ein zusätzlicher Klassenraum benötigt wurde und gleichzeitig für den Hort mehr Platz, erwies sich für die Falkengruppe als Glücksfall.

Zusätzliche Container für Ronnenberger Hortkinder kommen vor den Sommerferien

Von den Vorzügen des Containerstandorts werden schon ab dem nächsten Betreuungsjahr auch noch zwei weitere der insgesamt vier Rasselbande-Gruppen profitieren. Wieder ist Raumbedarf in der Grundschule der Hintergrund für den Umzug auf das Gelände des Mühlenrär-Sportplatzes. Wie die Stadt Ronnenberg berichtet, wird dann nur noch eine Hortgruppe in den Räumen der Schule bleiben.

Für den Umzug von zwei weiteren Betreuungseinheiten mit jeweils bis zu 20 Kindern soll die Hortunterkunft auf dem Sportplatz der Grundschule erweitert werden. „Vor den Sommerferien werden wegen des Umzugs zusätzliche Container aufgebaut – für jeweils zwei weitere Gruppen- und Hausaufgabenräume sowie eine Garderobe “, berichtet der Leiter des städtischen Teams Gebäudewirtschaft, Cord Hennies.

Lesen Sie auch Falkengruppe des Ronnenberger Hortes fühlt sich im Container wohl

Ursprünglich hatte die Stadt die Auslagerung einer weiteren Hortgruppe zum Mühlenrär bereits für das Jahr 2020 angekündigt – wegen einer zu erwartenden Zunahme der Grundschülerzahlen. Zwei Jahre später werden nun wirklich dringend weitere Unterrichtsräume in der Schule benötigt. Denn: Eigentlich sollte die Grundschule schon im nächsten Herbst in das größere Nachbargebäude der Marie-Curie-Gesamtschule in Ronnenberg umziehen.

Dieser bisherige Standort des fünften und sechsten Jahrgangs steht aber dann noch nicht zur Verfügung. Grund: Der neue Erweiterungsbau für die Fünft- und Sechstklässler in Empelde werde wegen einer Altlastenproblematik bis zum Herbst nicht fertig, wie Teamleiter Hennies berichtet. Deswegen sei wegen steigender Schülerzahlen und Raumbedarfs der Grundschule vorübergehend ein zusätzlicher Containeranbau auf dem Mühlenrär-Areal erforderlich.

Gelände liegt über der Fläche eines zugeschütteten Steinbruchs

Nach dem Gebäudewechsel beider Schulen wird der Hort den zusätzlichen Containerstandort aber nicht mehr benötigen und mit allen Gruppen zurück in das bisherige Grundschulgebäude umziehen. Dennoch muss bei der Erweiterung der provisorischen Mobilunterkunft auf eine Besonderheit geachtet werden: Das Gelände liegt über der nahe gelegenen Fläche eines zugeschütteten Steinbruchs im Bereich der Straßen Mühlenrär, Ludolf-Knigge-Straße, Im Südfeld und Bundesstraße 217. Dieses Areal wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Deponie für Industrieabfälle und Hausmüll genutzt, anschließend verfüllt und als Ackerfläche genutzt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem Beginn der heutigen Wohnbebauung wurde schon im Entwurf des Bebauungsplans deshalb ausdrücklich festgelegt, dass nicht auf, sondern nur neben der früheren Grube gebaut werden darf. Zahlreiche Bodenuntersuchungen und ein Sanierungsplan legten exakt fest, an welchen Stellen gebaut werden kann, und wo mit Schadstoffen belastetetes Erdreich ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus musste ein Sicherheitsabstand zwischen der ehemaligen Grubenkante und den Grundstücken der Wohneinheiten eingehalten werden.

Laut Teamleiter Hennies werden die Container wegen der Standortlage nahe der längst vergessenen Deponie „aufgeständert, damit darunter Platz für eine Belüftung ist“. So werde erreicht, dass – möglicherweise immer noch – aufsteigende Gase schadlos entweichen könnten.